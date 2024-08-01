【財經新聞】 聯儲局維持利率不變 包維爾指9月有機會減息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定維持利率不變，主席包維爾提示，有機會在9月減息，但仍要參考更多數據，才對利率的走勢作出決定。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策官員週三一致決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在5.25厘至5.5厘之間，是23年來最高的息口。

聯儲局過去一年都未曾加過息，不過聯儲局提示，由於在打擊通脹方面取得更多進展，令到通脹持續降溫，而就業市場也放緩，因此在下次9月中開會時，越來越有機會減息。

主席包維爾也對記者說，在9月減息是可以考慮。

不過局方官員重申，還需要參考更多經濟數據，證明通脹持續走向2%目標，才有更大信心去決定何時開始減息。

數據顯示，通脹繼續有改善，聯儲局屬意的扣除食品和能源項目之後的6月份核心個人消費開支PCE指數，按年上升2.6%，是超過三年來升幅最少，而核心消費物價指數CPI，按年就上升3.3%。

有分析指出，在11月大選之前，減息問題會令聯儲局陷入兩邊不討好的局面，因為如果減息，共和黨就會指聯儲局偏幫民主黨，受到政治壓力而去減息，但如果不減息，民主黨就會不滿，因此主席包維爾強調，聯儲局對貨幣政策的決定是中立的。

包維爾說：「我可以這樣說，我們不會使用工具去支持或反對一個政治黨派、一個政客或任何政治目的。」

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