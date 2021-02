【KTSF】

加州州長紐森與州議員周三達成了一項協議,以緩解因疫情而經濟陷入困境的加州人。

新救濟協議中的措施包括,派發600元紓困支票給低收入者及有報稅的移民;撥款20億元資助小型企業;向合條件的社區大學生提供總值1億元的補助。

如果農場工人和食品加工廠工人感染新冠病毒,但欠缺隔離住所,新的紓困協議也預留2400萬元作為這些工人住宿旅館隔離的費用。

小型企業、非營利組織和文化中心也會獲得5千元至25,000元的資助。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。