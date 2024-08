【有線新聞】

中國的潘展樂於奧運男子100米自由泳,打破世界紀錄奪金。

決賽游第4線,19歲的潘展樂日前在4X100米自由泳接力,分段時間游出46秒92,打破奧運紀錄。

來到個人項目延續好表現,半程已拉開,尾段拋離約一個身位,最終以46秒4首名碰池,將自己在2月造出的世界紀錄推前0.4秒,贏得個人首面奧運金牌,亦是中國今屆游泳首金。

澳洲及羅馬尼亞泳手分別贏得銀、銅牌。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。