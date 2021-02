聯邦財赤1月份激增1,300億元

【KTSF 張麗月報導】

國會推出疫情紓困救助之後,聯邦財政赤字1月份激增1,300億元。

聯儲局主席包維爾周三表示,在未見到通脹大幅飆升之前,局方是不會縮減對經濟的支持,他又說,除非經濟瀕臨過熱,否則聯儲局不會啟動加息,或縮減每個月的買債規模。

他強調,就算勞工市場轉強,也不會隨便收緊貨幣政策。

包維爾指出,現時的通脹比30年前更低和更穩定。

數據顯示,消費物價指數12月份溫和上升0.3%,符合預期,不計食品和能源的這個核心指數就保持不變。

另外,財政部最新數據顯示,聯邦財政赤字1月份比去年同期激增1,300億元,主要因為國會推出第二輪疫情紓困法案,當中包括合資格人士獲派錢600元。

在1月份,庫房進帳增加3%達3,850億元,當中企業稅收激增49%,因為有些企業將海外利潤調回美國,聯邦開支就飆升35%達5,470億元。

在2021財政年度的頭四個月,聯邦財赤暴漲近九成,達到7,360億元,聯邦收入進帳有1.19萬億元,聯邦開支就上升23%,達1.92萬億元,這些數字全部打破紀錄。

