聯邦財赤1月份激增1,300億元

【KTSF 張麗月報導】

國會推出疫情紓困救助之後，聯邦財政赤字1月份激增1,300億元。

聯儲局主席包維爾周三表示，在未見到通脹大幅飆升之前，局方是不會縮減對經濟的支持，他又說，除非經濟瀕臨過熱，否則聯儲局不會啟動加息，或縮減每個月的買債規模。

他強調，就算勞工市場轉強，也不會隨便收緊貨幣政策。

包維爾指出，現時的通脹比30年前更低和更穩定。

數據顯示，消費物價指數12月份溫和上升0.3%，符合預期，不計食品和能源的這個核心指數就保持不變。

另外，財政部最新數據顯示，聯邦財政赤字1月份比去年同期激增1,300億元，主要因為國會推出第二輪疫情紓困法案，當中包括合資格人士獲派錢600元。

在1月份，庫房進帳增加3%達3,850億元，當中企業稅收激增49%，因為有些企業將海外利潤調回美國，聯邦開支就飆升35%達5,470億元。

在2021財政年度的頭四個月，聯邦財赤暴漲近九成，達到7,360億元，聯邦收入進帳有1.19萬億元，聯邦開支就上升23%，達1.92萬億元，這些數字全部打破紀錄。

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