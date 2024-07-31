【巴黎奧運】港隊女飛魚何詩蓓100米自由泳摘銅

【有線新聞】

港隊女飛魚何詩蓓再下一城，在奧運女子100米自由泳奪得銅牌，今屆兩面銅牌完成個人項目。

總成績首名入決賽，何詩蓓游第4線，反應時間0.67秒，前半程盡力快放，轉池時間25秒09排第二，落後侯絲姬0.03秒。200米自由泳奪得銅牌後，今屆最後一場個人賽，最後50米的競爭激烈，何詩蓓被世界紀錄保持者施祖唐超前，最終施祖唐以52秒16奪金，侯絲姬第二，何詩蓓游出52秒33奪得銅牌，奪得今屆第二面獎牌。

何詩蓓說：「花了很多很多的功夫，我知道我為了這個比賽，過去幾年的訓練，比準備東京（奧運）更激烈，訓練的時間、鐘數，游的距離全部比之前更多，尤其是當你愈來愈老，身體恢復力愈來愈差，好享受游水比賽的經驗，所以是辛苦，但我覺得好值得。東京（奧運）之後有想過退役，因為我想確保如果我真的參與巴黎奧運，一、可以繼續進步；二、我會好好享受三年訓練的經歷，我現在可以很肯定地說，我完全沒有後悔繼續游泳。」

何詩蓓兩屆奧運2銀2銅，合共4面獎牌，是獲得最多奧運獎牌的香港運動員。她之後還會跟隊友合作，出戰女子4×100米混合泳接力。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。