【巴黎奧運】港隊女飛魚何詩蓓100米自由泳摘銅

港隊女飛魚何詩蓓再下一城,在奧運女子100米自由泳奪得銅牌,今屆兩面銅牌完成個人項目。

總成績首名入決賽,何詩蓓游第4線,反應時間0.67秒,前半程盡力快放,轉池時間25秒09排第二,落後侯絲姬0.03秒。200米自由泳奪得銅牌後,今屆最後一場個人賽,最後50米的競爭激烈,何詩蓓被世界紀錄保持者施祖唐超前,最終施祖唐以52秒16奪金,侯絲姬第二,何詩蓓游出52秒33奪得銅牌,奪得今屆第二面獎牌。

何詩蓓說:「花了很多很多的功夫,我知道我為了這個比賽,過去幾年的訓練,比準備東京(奧運)更激烈,訓練的時間、鐘數,游的距離全部比之前更多,尤其是當你愈來愈老,身體恢復力愈來愈差,好享受游水比賽的經驗,所以是辛苦,但我覺得好值得。東京(奧運)之後有想過退役,因為我想確保如果我真的參與巴黎奧運,一、可以繼續進步;二、我會好好享受三年訓練的經歷,我現在可以很肯定地說,我完全沒有後悔繼續游泳。」

何詩蓓兩屆奧運2銀2銅,合共4面獎牌,是獲得最多奧運獎牌的香港運動員。她之後還會跟隊友合作,出戰女子4×100米混合泳接力。

