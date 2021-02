GameStop股價大幅波動 國會召開聽證會了解真相

【KTSF】

針對電子遊戲商GameStop的股價較早時大幅震盪一事,國會眾議院金融服務委員會周四召開聽證以了解事件真相,多間網上證券行的負責人透過視像會議出席作證,國會議員認為,GameStop股價突然暴升,證券行好像Robinhood欠缺透明度。

主持作證的國會眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示,透過宣誓作證可以了解GameStop股價暴漲究竟發生何事,出席視訊聽證的包括Reddit、Robinhood、Citadel和Melvin Capital的行政總裁,以及一些投機散戶,不過金融服務委員會的成員表示,作證的有些行政總裁,並沒有提供直接足夠的答案,結果經過5個多小時聽證後,他們得不到明確的資料。

委員會也關注到個別投資者是否適宜做賣空的投機炒作,也有議員認為,金融科技業應該立法監管,但共和黨籍的成員就反對。

