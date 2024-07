【灣區新聞】Novato選民11月將票決是否增加銷售稅維持市政服務（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Novato的選民將在11月選舉中,投票決定是否增加銷售稅,以支持市政服務,如果通過,當地銷售稅將會增至9.25%。

Novato市議會決定將增加銷售稅的提案,列入11月的選舉讓選民表決,若提案獲通過,Novato的銷售稅將由現時的8.5%增至9.25%,預計每年可為市府增加約1,030萬元收入,用於維持市政服務。

Novato市府經理辦公室的報告指出,該市未來五年的預算赤字,預計每年高達330萬至380萬元,如果況不作出馬上改善財務狀況,該市將在兩年內耗盡維持現有服務水平的所有儲備金。

副市長Tim O’Connor表示,如果提案得到通過,市府將運用這筆資金,在警察、公園和公共工程等服務。

而提案除了增加銷售稅外,還有監管機制,包括在10年內重新評估這項措施,之後再每5年評估一次,並進行獨立的年度審計,以及由市民組成的監督委員會進行監督。

這項提案將放上今年11月的選舉,需要過半數贊成票通過。

