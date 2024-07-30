【灣區新聞】Novato選民11月將票決是否增加銷售稅維持市政服務（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Novato的選民將在11月選舉中，投票決定是否增加銷售稅，以支持市政服務，如果通過，當地銷售稅將會增至9.25%。

Novato市議會決定將增加銷售稅的提案，列入11月的選舉讓選民表決，若提案獲通過，Novato的銷售稅將由現時的8.5%增至9.25%，預計每年可為市府增加約1,030萬元收入，用於維持市政服務。

Novato市府經理辦公室的報告指出，該市未來五年的預算赤字，預計每年高達330萬至380萬元，如果況不作出馬上改善財務狀況，該市將在兩年內耗盡維持現有服務水平的所有儲備金。

副市長Tim O’Connor表示，如果提案得到通過，市府將運用這筆資金，在警察、公園和公共工程等服務。

而提案除了增加銷售稅外，還有監管機制，包括在10年內重新評估這項措施，之後再每5年評估一次，並進行獨立的年度審計，以及由市民組成的監督委員會進行監督。

這項提案將放上今年11月的選舉，需要過半數贊成票通過。

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