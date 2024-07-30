【國際新聞】美國強烈質疑國際運動禁藥組織的公信力

July 30, 2024 新聞, 國際新聞

【KTSF】

美國針對2021年23名中國游泳選手藥檢不及格，仍然獲准參加東京奧運的事，強烈質疑國際運動禁藥組織（WADA）的公信力，事件繼續發燒，中國游泳隊這次初賽不利，當中跳水選手高敏認為，是受事件的影響，高敏表示，十日內每人接受5到7次藥檢，2021年23名涉案中國游泳選手中有11人，今年再戰巴黎奧運，而另一中國游泳選手秦海洋就發聲明指，美國與歐洲運動員密謀令中國運動員分心。

與此同時，美國反禁藥機構USADA就追究WADA及相關禁藥監管系統到底，以確保比賽公平公正。

消息指，FBI與國會已經根據《2019年Rodchenkov反禁藥法》介入調查，該法律授權政府調查涉及美國運動員參與的賽事的禁藥問題，法例也都授權國會對捲入國際禁藥事件的人士實施刑事制裁。

美聯社透露，負責游泳事務的世界水上活動組織的行政總監Brent Nowicki，已經接到美國國會發出的傳票，美聯社也指，國際奧委會某些領導人，現在避免來美國，國際奧委會就以取消美國的奧運主辦權來逼美國取消調查。

WADA向獨立合規檢討委員會提出訴訟，如果美國敗訴，國際奧委會就可以撤回美國的奧運主辦權。

下屆奧運在洛杉磯舉行，而鹽湖城就取得2034年冬季奧運的主辦權。

事件是在今年4月由紐約時報與德國媒體揭發，中國通知WADA有23名中國游泳選手，在2021年初檢驗出體內有禁藥TMZ，中方認為是一間酒店的廚房污染食物所致，但沒有解釋為何廚房有TMZ。

而WADA因疫情而無法查證，但接受了中方的解釋，而允許涉案選手參加同年的東京奧運，事件沒有公佈，但經由WADA一個前法律顧問向媒體披露而在今年4月曝光，引發巨大的爭議。

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