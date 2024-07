【國際新聞】美國強烈質疑國際運動禁藥組織的公信力

【KTSF】

美國針對2021年23名中國游泳選手藥檢不及格,仍然獲准參加東京奧運的事,強烈質疑國際運動禁藥組織(WADA)的公信力,事件繼續發燒,中國游泳隊這次初賽不利,當中跳水選手高敏認為,是受事件的影響,高敏表示,十日內每人接受5到7次藥檢,2021年23名涉案中國游泳選手中有11人,今年再戰巴黎奧運,而另一中國游泳選手秦海洋就發聲明指,美國與歐洲運動員密謀令中國運動員分心。

與此同時,美國反禁藥機構USADA就追究WADA及相關禁藥監管系統到底,以確保比賽公平公正。

消息指,FBI與國會已經根據《2019年Rodchenkov反禁藥法》介入調查,該法律授權政府調查涉及美國運動員參與的賽事的禁藥問題,法例也都授權國會對捲入國際禁藥事件的人士實施刑事制裁。

美聯社透露,負責游泳事務的世界水上活動組織的行政總監Brent Nowicki,已經接到美國國會發出的傳票,美聯社也指,國際奧委會某些領導人,現在避免來美國,國際奧委會就以取消美國的奧運主辦權來逼美國取消調查。

WADA向獨立合規檢討委員會提出訴訟,如果美國敗訴,國際奧委會就可以撤回美國的奧運主辦權。

下屆奧運在洛杉磯舉行,而鹽湖城就取得2034年冬季奧運的主辦權。

事件是在今年4月由紐約時報與德國媒體揭發,中國通知WADA有23名中國游泳選手,在2021年初檢驗出體內有禁藥TMZ,中方認為是一間酒店的廚房污染食物所致,但沒有解釋為何廚房有TMZ。

而WADA因疫情而無法查證,但接受了中方的解釋,而允許涉案選手參加同年的東京奧運,事件沒有公佈,但經由WADA一個前法律顧問向媒體披露而在今年4月曝光,引發巨大的爭議。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。