【加州新聞】Park山火燒毀近37萬英畝林地 成加州史上第六大山火

上個星期三開始燃燒的Park山火,已經燒毀了近37萬英畝的林地,成為加州歷史上第六大的山火,目前火勢只有近1成受控,Butte和Tehama等縣仍在疏散令之下。

Park山火已經燒毀了近37萬英畝的林地,摧毀了100多座建築物,同時根據加州消防局的數據,仍有數千棟建築物受到威脅。

目前Park山火是國內100多宗山火裡面規模最大的山火。

疏散令持續,當中包括Paradise鎮,該鎮於2018年曾被Camp山火摧毀,那是加州發生過最致命的山火,造成了85人死亡。

災民Julie Gaddie說:「我只是精神上非常疲憊,並且很感激我們擁有自己的房子,而且我們有很多鄰居,仍然保留到他們的房子。」

當局逮捕了42歲的Ronnie Stout II,他被指控將一輛燃燒的汽車推入60英尺的溝壑,引發Park火災。

消防員就希望風力減弱,以及氣溫低於平均水平,將有助於控制火勢。

居民James說:「作為一個有信仰的人,你經常祈禱,為其他人祈禱,而不僅僅是為自己和你的需要祈禱。」

另一方面,一些義工與North Valley災難小組一起尋找在緊急疏散令下,撤離的居民留下的動物,民眾要在一秒內決定拯救自己或動物。

義工Ashley Archer說:「這些是非常喜歡社交的山羊,山羊是非常群居的動物。」

一旦獲救,牠們就會被帶到這個庇護所,在那裡受到照顧,而一些家庭則在承受悲傷和失落。

義工Brenda Stowe-Johnson說:「兩個家庭失去了家園,失去了一切,還有他們的大部分動物,當他們流淚時,你會情不自禁地產生巨大的同情心。」

雖然有些房屋能夠倖免於Park山火,但那些在過去幾年中,已經經歷過此類悲劇的人說,回到成為廢墟的家園,會帶來巨大的挑戰。

義工Kiley Patterson說:「作為Paradise鎮的居民,在2018年經歷了Park山火,我們從火災中撤離,發現我們的家實際上倖存了下來,我們兩邊的鄰居的家園,都沒能保留下來,我們的供水出現問題,又遇到了煙霧損壞等等問題,所以我們直到一年後才真正回來。」

