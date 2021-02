紐約地檢處取得特朗普稅務文件

【KTSF 張麗月報導】

紐約地檢處星期四證實,前總統特朗普多年來保密不願意公開的稅務紀錄文件,星期一在聯邦最高法院作出裁決後,終於落入紐約地檢官手中。

就在聯邦最高法院拒絕受理特朗普稅務紀錄保密案的上訴之後幾小時,紐約曼克頓地檢官就從會計師行Marars USA取得特朗普的稅務文件,當中包括特朗普本人由2011年1月至2019年8月的報稅資料,以及一些與報稅有關的財務紀錄文件,不過根據大陪審團的保密規例,特朗普這些資料不會公開。

民主黨籍的紐約地檢官Cy Vance正調查特朗普及他的機構,是否有參與稅務和保險欺詐等行為,當中包括就特朗普旗下的物業和資產價值,是否有向財務機構和銀行提供虛假資料,以獲得稅務優惠及貸款優惠。

地檢官Vance也調查特朗普是否向一些女性支付涉及私情事件的封口費。

Vance在2019年8月開始向Mazars USA會計師行發出傳票,索取特朗普的稅務文件,特朗普提出訴訟指,在任總統不受此限制,官司打到聯邦最高法院,結果特朗普敗訴.

特朗普又提出訴訟,指曼哈頓地檢處索取他的稅務文件,乃是出於惡意及政治迫害,案件訴訟到最高法院,結果他也終極敗訴.

地檢官Vance在取得特朗普的財務資料後,就可以更深入追蹤調查、約見關鍵證人等,以研究有沒有違反州的法例.

此外,紐約地檢處也嘗試取得其他文件,當局已約見特朗普其中一個債權人德意志銀行Deutsche Bank,和保險公司Aon,德意志銀行曾經貸款超過3億元給特朗普.

