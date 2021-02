參院續審特朗普彈劾案 控方第二天提理據

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院周四繼續審訊前總統特朗普的彈劾議案,控方第二天提出理據,證明特朗普要對1月6日國會大樓發生的衝突負上責任。

代表控方的國會眾議院處理彈劾案的經理,周四第二天陳詞時指出,發動1月6日國會大樓衝突的暴徒,是依照特朗普的指示而行事,控方聚焦於特朗普過往有向支持者宣揚暴力的紀錄,導致國會衝突事件發生,而事後,特朗普沒有表達後悔,也沒有作出道歉。

控方周四總結陳詞時表示,特朗普要對挑起國會大樓衝突事件負責,因此促請參議院將特朗普定罪。

如果將特朗普定罪,參議院必須最少有17名共和黨籍議員加入民主黨陣營,將特朗普定罪,但現時的情況似乎不大可能有足夠票數去支持民主黨人的指控。

參議院共和黨人仍然認為,由於特朗普總統已經卸任,彈劾案本身就不合符憲法,但民主黨人認為,特朗普在任時已經遭彈劾,以前一些內閣官員和法官也有類似案例,是有先例可援。

周五的審訊輪到辯方特朗普的律師團隊陳詞。

