特朗普辯護團隊指彈劾案是政治報復

前總統特朗普的彈劾議案繼續在國會參議院審訊,周五輪到辯方律師團隊提出抗辯陳詞,辯方稱,彈劾案是政治報復。

代表辯方的特朗普律師團隊周五提出抗辯陳詞,持續了幾小時,他們強力譴責代表控方的眾議院處理彈劾案的民主黨籍經理,形容控方的行為等於是「政治報復」和政治迫害。

特朗普辯護律師Michael van der Veen說:「參議院的彈劾議案是不公平和違憲,是政治報復。」

辯方又指,特朗普1月6日在國會大樓衝突發生之前所發表的言論,只不過是普通政治語言,應該受到憲法第一修正案有關言論自由的保護。

辯方團隊也指責控方使用誤導的視頻來反駁,對特朗普挑起暴力的指控,因為衝突是由極端份子一早策劃。

辯方律師團隊表示,有信心特朗普可以獲判無罪。

特朗普的律師團隊花一天時間提出抗辯,然後在周六下午繼續開審總結陳詞,預料控辯雙方不會提出要求證人作證,參議院對於是否將特朗普定罪的最後表決,可能最快在週末舉行。

如果要將特朗普定罪,必須要有67名聯邦參議員,當中包括最少17名共和黨人投贊成票才成立,但本星期在參議院,50名共和黨籍議員中,已經有44人聲稱特朗普的彈劾案不合符憲法。

