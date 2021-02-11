彈劾案經理力證特朗普挑起國會大樓騷亂

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的彈劾案繼續在國會參議院審訊，周三由眾議院處理彈劾案的經理陳詞，力證特朗普「挑起國會大樓的騷亂」。

代表控方的眾議院彈劾案經理周三展開為期兩天的陳詞爭辯，他們透過新的片段和錄音，力證特朗普參與多個月來的運動，錯誤說服支持者相信選舉被人偷竊，又挑起國會大樓1月6日的衝擊，以及暴力干擾政權和平移交。

民主黨聯邦眾議員兼首席彈劾經理Jamie Raskin說：「特朗普放棄他作為三軍總司令角色，變為一個危險叛亂總司令。」

他們指特朗普挑起國會大樓的騷亂。

特朗普曾說：「我們要為國家生存戰鬥。」又說要保持戰鬥，他亦說：「我們將奮戰，我現在對你們說。」

控方展示一些片段，當中顯示示威者說「為特朗普而戰」，又說「我們被美國總統邀請(前來)」。

Raskin說：「他叫他們奮戰，他們那天大鬧一場。」

民主黨聯邦眾議員兼彈劾經理Joe Neguse說：「他單方面作為三軍總司令有權制止，但他沒制止。」

本星期尾會輪到代表辯方的特朗普律師團隊陳詞，特朗普有可能獲判無罪，因為只有6名共和黨籍參議員加入民主黨陣營，支持彈劾案合符憲法，如果要將特朗普定罪，必須要有17名共和黨人贊成才行。

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