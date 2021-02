彈劾案經理力證特朗普挑起國會大樓騷亂

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的彈劾案繼續在國會參議院審訊,周三由眾議院處理彈劾案的經理陳詞,力證特朗普「挑起國會大樓的騷亂」。

代表控方的眾議院彈劾案經理周三展開為期兩天的陳詞爭辯,他們透過新的片段和錄音,力證特朗普參與多個月來的運動,錯誤說服支持者相信選舉被人偷竊,又挑起國會大樓1月6日的衝擊,以及暴力干擾政權和平移交。

民主黨聯邦眾議員兼首席彈劾經理Jamie Raskin說:「特朗普放棄他作為三軍總司令角色,變為一個危險叛亂總司令。」

他們指特朗普挑起國會大樓的騷亂。

特朗普曾說:「我們要為國家生存戰鬥。」又說要保持戰鬥,他亦說:「我們將奮戰,我現在對你們說。」

控方展示一些片段,當中顯示示威者說「為特朗普而戰」,又說「我們被美國總統邀請(前來)」。

Raskin說:「他叫他們奮戰,他們那天大鬧一場。」

民主黨聯邦眾議員兼彈劾經理Joe Neguse說:「他單方面作為三軍總司令有權制止,但他沒制止。」

本星期尾會輪到代表辯方的特朗普律師團隊陳詞,特朗普有可能獲判無罪,因為只有6名共和黨籍參議員加入民主黨陣營,支持彈劾案合符憲法,如果要將特朗普定罪,必須要有17名共和黨人贊成才行。

