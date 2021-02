Twitter永久封殺特朗普 即時再當總統也禁用

【KTSF】

前總統特朗普遭所有主流社交平台封殺,不准他在這些平台上發表言論,而他以前最常用的Twitter周三更表明,就算日後他再角逐總統,甚至再次勝出當選總統,Twitter的封殺都仍然有效。

Twitter的CFO財務總監Ned Segal周三接受CNBC節目訪問時,被問及若特朗普再競選和當選總統的話,Twitter會否恢復他的賬戶,Segal說,Twitter的政策是要確保不會有人煽動暴力,如果有人這樣做就會被禁使用Twitter,而且之後也不會解禁,就算他是總統,抑或不是總統都沒有分別。

特朗普被禁前,經私人賬號發出的最後一條推文是關於大選,和說自己不會出席拜登的就職典禮。

