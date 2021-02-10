Twitter永久封殺特朗普 即時再當總統也禁用

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前總統特朗普遭所有主流社交平台封殺，不准他在這些平台上發表言論，而他以前最常用的Twitter周三更表明，就算日後他再角逐總統，甚至再次勝出當選總統，Twitter的封殺都仍然有效。

Twitter的CFO財務總監Ned Segal周三接受CNBC節目訪問時，被問及若特朗普再競選和當選總統的話，Twitter會否恢復他的賬戶，Segal說，Twitter的政策是要確保不會有人煽動暴力，如果有人這樣做就會被禁使用Twitter，而且之後也不會解禁，就算他是總統，抑或不是總統都沒有分別。

特朗普被禁前，經私人賬號發出的最後一條推文是關於大選，和說自己不會出席拜登的就職典禮。

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