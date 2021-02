香港年三十晚不少市民飯後行花市 檔主稱生意不錯

【有線新聞】

疫情下香港的年三十晚,無堂食、亦無頭炷香,不少人在家中吃過團年飯都落街逛逛買年花,旺角花墟由早上旺到夜晚。維園花市就不算多人,但檔主都說生意不錯。

旺角花墟越夜,人流越多,擠逼得水洩不通。每人都藉著年三十晚前來挑選花束,連小狗都一同來到。鄧小姐︰「不可以去旅行,所以吃完飯後出來逛花市。這支花(東主)覺得佢好可愛,因為我們領養牠回來,佢覺得我們很好,所以送一枝花給小狗。」

有市民指前來花墟,主要因爲氣氛。麥先生說︰「花市出現很多問題,又要排隊,又要攞籌,當然不好。」

是否真的要排隊?維園花市看起來不用排隊,可以輕輕鬆鬆地走進維園,人流未算多。

維園年宵攤檔員工Hilton說︰「10元一支、來吧、來吧。快要收爐、 趕著收爐。」

減價大平賣,希望買花的市民當然不會錯過。市民說︰「屋企買了8支花,開得很漂亮,所以想補貨。」

有檔主指本來投得兩檔攤檔,年宵規模縮小後,只剩下一個攤位,但銷情比以前好。

維園年宵攤檔檔主李先生說︰「氣氛爭一點,但購物意欲較高。現在疫情(地方)比較空曠,現在不錯,他們走都走得較舒服。」

不過前來的市民說不滿足。霍先生說︰「往年起碼逛數小時,現在兜一個圈,一小時都不用。沒有乾貨,又沒有食物。」

Vicky說︰「疫情下不要緊,都是志在有氣氛。(有氣氛嗎?)有啊,心中有氣氛、就有氣氛。」

市民買花除了希望花開富貴,踏入牛年,大人小孩都有一個共同願望。Ronnie說︰「可以打敗疫情,我們生活可以回復正常。」

陳先生說︰「身體健康大家,希望疫情快些過去。」

