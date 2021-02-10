舊金山華埠推12生肖行大運活動 望吸引人流消費（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）新僑服務中心華埠商人協會與Facebook合作，在舊金山華埠推出尋找12生肖探索華埠行大運活動，希望藉此吸引更多人來華埠消費。

為了慶祝農曆新年，新僑服務中心、華埠商人協會以及Facebook合作，推出尋找生肖探索華埠行大運的活動。

新僑服務中心行政主任陳浩源（George Chan）說：「Facebook贊助這個活動，他們很想我們華埠有喜慶活動，可以讓人家消費的同時，亦可以紀念我們2021年金牛年的活動。」

如何叫做行大運呢？這12張8呎乘8呎的生肖壁畫遍布華埠各處，市民要找到壁畫後合照，然後掃描壁畫上的二維碼，就可以上載合照，集齊12張生肖壁畫後，更可以參加大抽獎，得獎者可以獲得華埠商戶的禮劵，活動一直到本月底。

華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）說：「華埠商舖在開門做生意，希望大家來華埠玩，這是全美國最歷史悠久的華埠，我們經歷了很多事，今年不能夠舉辦巡遊，因此希望有像這樣的特別活動。」

李雷綺華在Grant街經營多間禮品店，她表示，過去的週末，是Grant街步行街開放以來，最繁忙的一星期，戶外用餐區及街道上多了很多來遊玩的人，她希望這股氣氛可以一直延續下去。

Stockton街的人流明顯比以往多，不少花店都改賣年花應節，亦有人買風車祈求新年行好運。

金門餅食公司老闆陳展明（Kevin Chan）說：「我對牛年充滿希望，希望大家多一點出來，呼吸空氣，疫情始終會過去。」

金門餅食公司表示，今年的生意大不如前，往年顧客大排長龍買籤語餅，人龍由小巷排到出大街，今年有人來光顧已經很高興。

陳展明說：「現在的生意就像現在一樣，入面冷冷清清，你看條巷，冷冷清清，現在只有本地人行來行去，我們根本見不到遊客入來。」

農曆新年期間來到華埠消費及用餐，商戶就會向顧客派發這些特別設計的12生肖揮春，雖然今年沒有花車巡遊，但華埠這裡已經準備了一系列的慶祝活動，今個周末的步行街將會有音樂表演及美食節，至於在月底，Grant街一間教堂將會有燈光匯演。

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