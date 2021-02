舊金山華埠推12生肖行大運活動 望吸引人流消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)新僑服務中心華埠商人協會與Facebook合作,在舊金山華埠推出尋找12生肖探索華埠行大運活動,希望藉此吸引更多人來華埠消費。

為了慶祝農曆新年,新僑服務中心、華埠商人協會以及Facebook合作,推出尋找生肖探索華埠行大運的活動。

新僑服務中心行政主任陳浩源(George Chan)說:「Facebook贊助這個活動,他們很想我們華埠有喜慶活動,可以讓人家消費的同時,亦可以紀念我們2021年金牛年的活動。」

如何叫做行大運呢?這12張8呎乘8呎的生肖壁畫遍布華埠各處,市民要找到壁畫後合照,然後掃描壁畫上的二維碼,就可以上載合照,集齊12張生肖壁畫後,更可以參加大抽獎,得獎者可以獲得華埠商戶的禮劵,活動一直到本月底。

華埠商人協會會長李雷綺華(Eva Lee)說:「華埠商舖在開門做生意,希望大家來華埠玩,這是全美國最歷史悠久的華埠,我們經歷了很多事,今年不能夠舉辦巡遊,因此希望有像這樣的特別活動。」

李雷綺華在Grant街經營多間禮品店,她表示,過去的週末,是Grant街步行街開放以來,最繁忙的一星期,戶外用餐區及街道上多了很多來遊玩的人,她希望這股氣氛可以一直延續下去。

Stockton街的人流明顯比以往多,不少花店都改賣年花應節,亦有人買風車祈求新年行好運。

金門餅食公司老闆陳展明(Kevin Chan)說:「我對牛年充滿希望,希望大家多一點出來,呼吸空氣,疫情始終會過去。」

金門餅食公司表示,今年的生意大不如前,往年顧客大排長龍買籤語餅,人龍由小巷排到出大街,今年有人來光顧已經很高興。

陳展明說:「現在的生意就像現在一樣,入面冷冷清清,你看條巷,冷冷清清,現在只有本地人行來行去,我們根本見不到遊客入來。」

農曆新年期間來到華埠消費及用餐,商戶就會向顧客派發這些特別設計的12生肖揮春,雖然今年沒有花車巡遊,但華埠這裡已經準備了一系列的慶祝活動,今個周末的步行街將會有音樂表演及美食節,至於在月底,Grant街一間教堂將會有燈光匯演。

