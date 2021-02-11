疫情下今年特別多華人訂盆菜外賣慶農曆新年（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

周四就是農曆除夕，因為新冠疫情，今年無法外出與親朋好友聚餐，因此訂盆菜外賣慶祝新年的人特別多，一些顧客周三已經來取外賣盆菜。

月星宮顧客說：「隨意，因為以前沒有吃過，沒吃過盆菜，現在隨意，過新年了，有趣一些，（記者：你訂大的，還是小的？）我們無法旅行，無法見親戚，訂小的，兩個人，剛好它有兩個人，大小剛好。」

另一名月星宮顧客說：「因為有好東西當然要回來取，（你是第一次吃？還是年年都會吃？）以前在這裡（月星宮）吃過，知道好吃。」

雖然還沒到除夕，但已經有很多顧客來取月星宮Moonstar的外賣盆菜，以往專做自助餐的月星宮，自去年疫情之後只能做外賣，而且將外賣的取貨地點搬到了餐廳的中央廚房，儘管如此，月星宮的許多老客戶仍然繼續支持餐廳的外賣生意，這位菲律賓裔的老顧客周三來取預訂的11個盆菜。

該名月星宮顧客說：「因為我做地產，我想給我的客戶盆菜，讓他們試這個特別的菜。」

為了因應疫情無法聚餐的情況，月星宮特別推出兩人份盆菜，而且很受歡迎。

月星宮老闆李雅怡（Daisy Li）說：「因為我們的疫情，全家人都不會聚在一起吃飯，就算是的話，也可以兩夫妻吃一份，所以就比較安全，也吃得健康一些。」

盆菜是廣東和香港人慶祝新年的賀年菜，已有數百年歷史，是一種雜燴菜式，如今都選用上等食材，有蝦、髮菜、冬菇、蠔豉。

李雅怡說：「其他的料你看到有鮑魚、花膠、海參、瑤柱，（為甚麼我們新年要吃盆菜呢？）盆菜吃完之後就盆滿砵滿，一家團圓。」

月星宮現在拿外賣，都是到這裡來取貨，周三來拿盆菜的人，每個袋子裡面還可以見到一個福袋，裡面裝有夾盆菜的夾子，還有一個勺子，如果想派紅包的話，裡面還有利是封。

月星宮表示，周四除夕將有400多份外賣盆菜，供不應求，估計要賣到大年初二，另外中半島的鯉魚門、半島豪苑和半島明珠，以及舊金山的凱悅匯等廣式餐廳也有推出盆菜。．

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。