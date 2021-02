疫情下今年特別多華人訂盆菜外賣慶農曆新年（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

周四就是農曆除夕,因為新冠疫情,今年無法外出與親朋好友聚餐,因此訂盆菜外賣慶祝新年的人特別多,一些顧客周三已經來取外賣盆菜。

月星宮顧客說:「隨意,因為以前沒有吃過,沒吃過盆菜,現在隨意,過新年了,有趣一些,(記者:你訂大的,還是小的?)我們無法旅行,無法見親戚,訂小的,兩個人,剛好它有兩個人,大小剛好。」

另一名月星宮顧客說:「因為有好東西當然要回來取,(你是第一次吃?還是年年都會吃?)以前在這裡(月星宮)吃過,知道好吃。」

雖然還沒到除夕,但已經有很多顧客來取月星宮Moonstar的外賣盆菜,以往專做自助餐的月星宮,自去年疫情之後只能做外賣,而且將外賣的取貨地點搬到了餐廳的中央廚房,儘管如此,月星宮的許多老客戶仍然繼續支持餐廳的外賣生意,這位菲律賓裔的老顧客周三來取預訂的11個盆菜。

該名月星宮顧客說:「因為我做地產,我想給我的客戶盆菜,讓他們試這個特別的菜。」

為了因應疫情無法聚餐的情況,月星宮特別推出兩人份盆菜,而且很受歡迎。

月星宮老闆李雅怡(Daisy Li)說:「因為我們的疫情,全家人都不會聚在一起吃飯,就算是的話,也可以兩夫妻吃一份,所以就比較安全,也吃得健康一些。」

盆菜是廣東和香港人慶祝新年的賀年菜,已有數百年歷史,是一種雜燴菜式,如今都選用上等食材,有蝦、髮菜、冬菇、蠔豉。

李雅怡說:「其他的料你看到有鮑魚、花膠、海參、瑤柱,(為甚麼我們新年要吃盆菜呢?)盆菜吃完之後就盆滿砵滿,一家團圓。」

月星宮現在拿外賣,都是到這裡來取貨,周三來拿盆菜的人,每個袋子裡面還可以見到一個福袋,裡面裝有夾盆菜的夾子,還有一個勺子,如果想派紅包的話,裡面還有利是封。

月星宮表示,周四除夕將有400多份外賣盆菜,供不應求,估計要賣到大年初二,另外中半島的鯉魚門、半島豪苑和半島明珠,以及舊金山的凱悅匯等廣式餐廳也有推出盆菜。.

