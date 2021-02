舊金山警方呼籲民眾如要到銀行提款 最好與親友同行（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)Taraval區的市參事和警局局長周三落區探訪小商業,確保農曆新年期間安全。

聽到最近在奧克蘭(屋崙)華埠發生的一連串針對亞裔和長者的襲擊案,舊金山Taraval區的市參事Myrna Melgar都表示,會在農曆新年期間加強治安,增加巡邏。

市參事Myrna Melgar說:「第一,支持我們的小商業,第二,互相幫助大家注意治安。」

該分區的警局局長Nicholas Rainsford表示,如果民眾想在銀行提款,封利是的話,最好帶上家人或朋友一起去,會比較安全。

Taraval分區警局局長Nicholas Rainsford說:「不要單獨去,帶人陪你,不要展示利是封,如果可以進入銀行內會安全過在自動櫃員機提款,因為在戶外時可能有人監視。」

他又表示,在Taraval區暫時未見到有類似針對長者的襲擊或搶劫,不過一旦發現這類事件,將會出動專門調查仇恨犯罪的小組去處理,又指現時該警察分局有4名識講中文的警員。

有街坊表示,最近在上個月日落區Noriega街去銀行存款時被人搶劫。

受訪女士說:「我站在門口等,不用進去,等的時候,手拿現金,就有人來搶劫,搶劫不成再扯,我整個人被拉倒落地。」

市參事馬兆明指,會在市參議會上討論如何防止這類案發生。

