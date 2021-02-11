舊金山警方呼籲民眾如要到銀行提款 最好與親友同行（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）Taraval區的市參事和警局局長周三落區探訪小商業，確保農曆新年期間安全。

聽到最近在奧克蘭（屋崙）華埠發生的一連串針對亞裔和長者的襲擊案，舊金山Taraval區的市參事Myrna Melgar都表示，會在農曆新年期間加強治安，增加巡邏。

市參事Myrna Melgar說：「第一，支持我們的小商業，第二，互相幫助大家注意治安。」

該分區的警局局長Nicholas Rainsford表示，如果民眾想在銀行提款，封利是的話，最好帶上家人或朋友一起去，會比較安全。

Taraval分區警局局長Nicholas Rainsford說：「不要單獨去，帶人陪你，不要展示利是封，如果可以進入銀行內會安全過在自動櫃員機提款，因為在戶外時可能有人監視。」

他又表示，在Taraval區暫時未見到有類似針對長者的襲擊或搶劫，不過一旦發現這類事件，將會出動專門調查仇恨犯罪的小組去處理，又指現時該警察分局有4名識講中文的警員。

有街坊表示，最近在上個月日落區Noriega街去銀行存款時被人搶劫。

受訪女士說：「我站在門口等，不用進去，等的時候，手拿現金，就有人來搶劫，搶劫不成再扯，我整個人被拉倒落地。」

市參事馬兆明指，會在市參議會上討論如何防止這類案發生。

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