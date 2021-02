舊金山三寶寺農曆新年開放停車場讓民眾戶外參拜（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每年農曆春節期間,很多信眾都會前往寺廟拜佛,祈求平安,不過今年由於新冠疫情,宗教場所長期關閉,慶祝春節的方式也跟往年非常不同,除了透過視訊舉辦宗教活動,還有寺廟推出餅乾展,讓小朋友們感受過年氣氛。

大雄寶殿內的平安燈,讓人感受到春節腳步的臨近,位於舊金山(三藩市)的佛光山三寶寺,自從疫情爆發以來就關閉自今,不過春節期間仍有一系列的節慶布置,一進門就可以看到用環保材料做成的牛車,迎接牛年的到來,寺內懸掛的平安燈象徵,點亮心中的明燈,希望在疫情期間,給大家帶來光明和希望。

牆上這棵是用環保材料做成的菩提樹,讓有緣人可以用菩提葉,在菩提樹下發願。

寺內還展出星雲大師著作,每年星雲大師春節前夕,都會向全球信眾發布祝福語,今年的祝福語是花開四季,耕耘心田。

佛光山三寶寺住持如揚法師說:「在佛教裡面,我們把心也譬喻成是一個田,田地,所以就是希望我們要常常關照這顆心,常常去耕耘它,把心中不好的習氣,不好的習慣,煩惱,就像我們的雜草一樣,趕快把它拔掉,所以讓我們心田不長無名草,性地常開智慧花。」

台灣佛光山開山50多年來在全球有300多個道場,舊金山三寶寺透過各地道場協助,收集了26個國家40多種餅乾,在春節期間舉辦展覽,希望孩子們陪同家長禮佛之際,也能學習到新的知識。

如揚法師說:「既然是沒有開放,那為什麼要做一系列展覽?那究竟給誰看?我想寺院做這個展覽,除了因應這個季節以外,最重要是給人歡喜。」

寺院下一步也會拍成影片,放上網路讓所有人分享,感受過年的氣氛。

在疫情期間,跟多數宗教組織一樣,依賴信眾捐獻的三寶寺也受到嚴重衝擊,在運作方面除了全部改以視訊方式弘揚佛法及舉辦活動,開支方面也做出調整。

如揚法師說:「在疫情衝擊之下,佛光山也做了一個措施,就是全球佛光山的道場,我們做一個統支統出,大家節省,節約能源,甚至說能過一個清淡,淡泊的生活,來一起度過這次的難關。」

由於疫情仍然嚴峻,三寶寺暫時不打算重開,不過今年大年初一到初三上午10點起會開放寺內停車場,讓民眾在戴口罩及保持社交距離等防疫措施下戶外參拜,還會送出紅包、平安袋和平安香,有人數限制,不須預約,先到先得。

