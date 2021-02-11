舊金山三寶寺農曆新年開放停車場讓民眾戶外參拜（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

每年農曆春節期間，很多信眾都會前往寺廟拜佛，祈求平安，不過今年由於新冠疫情，宗教場所長期關閉，慶祝春節的方式也跟往年非常不同，除了透過視訊舉辦宗教活動，還有寺廟推出餅乾展，讓小朋友們感受過年氣氛。

大雄寶殿內的平安燈，讓人感受到春節腳步的臨近，位於舊金山（三藩市）的佛光山三寶寺，自從疫情爆發以來就關閉自今，不過春節期間仍有一系列的節慶布置，一進門就可以看到用環保材料做成的牛車，迎接牛年的到來，寺內懸掛的平安燈象徵，點亮心中的明燈，希望在疫情期間，給大家帶來光明和希望。

牆上這棵是用環保材料做成的菩提樹，讓有緣人可以用菩提葉，在菩提樹下發願。

寺內還展出星雲大師著作，每年星雲大師春節前夕，都會向全球信眾發布祝福語，今年的祝福語是花開四季，耕耘心田。

佛光山三寶寺住持如揚法師說：「在佛教裡面，我們把心也譬喻成是一個田，田地，所以就是希望我們要常常關照這顆心，常常去耕耘它，把心中不好的習氣，不好的習慣，煩惱，就像我們的雜草一樣，趕快把它拔掉，所以讓我們心田不長無名草，性地常開智慧花。」

台灣佛光山開山50多年來在全球有300多個道場，舊金山三寶寺透過各地道場協助，收集了26個國家40多種餅乾，在春節期間舉辦展覽，希望孩子們陪同家長禮佛之際，也能學習到新的知識。

如揚法師說：「既然是沒有開放，那為什麼要做一系列展覽？那究竟給誰看？我想寺院做這個展覽，除了因應這個季節以外，最重要是給人歡喜。」

寺院下一步也會拍成影片，放上網路讓所有人分享，感受過年的氣氛。

在疫情期間，跟多數宗教組織一樣，依賴信眾捐獻的三寶寺也受到嚴重衝擊，在運作方面除了全部改以視訊方式弘揚佛法及舉辦活動，開支方面也做出調整。

如揚法師說：「在疫情衝擊之下，佛光山也做了一個措施，就是全球佛光山的道場，我們做一個統支統出，大家節省，節約能源，甚至說能過一個清淡，淡泊的生活，來一起度過這次的難關。」

由於疫情仍然嚴峻，三寶寺暫時不打算重開，不過今年大年初一到初三上午10點起會開放寺內停車場，讓民眾在戴口罩及保持社交距離等防疫措施下戶外參拜，還會送出紅包、平安袋和平安香，有人數限制，不須預約，先到先得。

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