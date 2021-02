Santa Clara縣官員呼籲大家疫情下調整過年習俗

【KTSF 歐志洲報導】

經過感恩節之後的疫情激增之後,農曆新年即將到來,Santa Clara縣市府官員也呼籲大家在疫情下調整過年和拜年的一些習俗,以避免疫情惡化。

聖荷西的Grand Century商場是南灣著名的小西貢,有著越南以外的最大越南裔社群,每年到了農曆新年都會特別熱鬧,雖然還是歡迎民眾前來,但是商場管理公司還是呼籲民眾必須戴口罩,並不要聚集。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說:「疫情過了一年,我們還是不能掉以輕心,我們還是需要繼續做我們正在做的事,就是戴口罩,要是帶兩個口罩更好,和非同住的人保持距離,最重要的是不要戶內聚集。」

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說:「大家會想念慶祝過節和慶祝活動,但我們希望大家能夠在網上進行,我們很多寺廟今年都不會舉行慶祝活動,因為他們優先考慮到社區的健康與安全。」

Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee)也分享今年會如何調整拜年的傳統活動。

李洲曉說:「請不要親身探訪家人,你可以網上見面,或隔著窗在門外見面,我會這樣和父母過年,會去拜年,但是會在6尺外,帶著口罩,然後把禮物留下,他們也會這樣做。」

至於疫苗接種工作的進展,Santa Clara縣衛生官員表示,除了開放大型疫苗接種中心之外,也計畫在疫情嚴重的社區開臨時接種中心,也計畫以流動方式為一些社區接種。

