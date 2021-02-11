Santa Clara縣官員呼籲大家疫情下調整過年習俗

【KTSF 歐志洲報導】

經過感恩節之後的疫情激增之後，農曆新年即將到來，Santa Clara縣市府官員也呼籲大家在疫情下調整過年和拜年的一些習俗，以避免疫情惡化。

聖荷西的Grand Century商場是南灣著名的小西貢，有著越南以外的最大越南裔社群，每年到了農曆新年都會特別熱鬧，雖然還是歡迎民眾前來，但是商場管理公司還是呼籲民眾必須戴口罩，並不要聚集。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說：「疫情過了一年，我們還是不能掉以輕心，我們還是需要繼續做我們正在做的事，就是戴口罩，要是帶兩個口罩更好，和非同住的人保持距離，最重要的是不要戶內聚集。」

Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez說：「大家會想念慶祝過節和慶祝活動，但我們希望大家能夠在網上進行，我們很多寺廟今年都不會舉行慶祝活動，因為他們優先考慮到社區的健康與安全。」

Santa Clara縣議員李洲曉（Otto Lee）也分享今年會如何調整拜年的傳統活動。

李洲曉說：「請不要親身探訪家人，你可以網上見面，或隔著窗在門外見面，我會這樣和父母過年，會去拜年，但是會在6尺外，帶著口罩，然後把禮物留下，他們也會這樣做。」

至於疫苗接種工作的進展，Santa Clara縣衛生官員表示，除了開放大型疫苗接種中心之外，也計畫在疫情嚴重的社區開臨時接種中心，也計畫以流動方式為一些社區接種。

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