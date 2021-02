拜登與習近平首次通話 談及香港、新疆和台灣

【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話,拜登說關注香港、台灣和新疆情況。

習近平強調事關中國主權和領土完整,期望美國謹慎處理,又說中美對抗肯定是一場災難,合作是唯一正確選擇,必須分清哪些是分歧,好好管控。

拜登在就任總統三個星期,正值是中國的農曆大除夕首次與習近平通話,亦是中美元首去年三月以來首次通話。

拜登向習近平表示,關注北京打壓香港,侵害新疆人權狀況,在區內包括台灣採取日益進取的行動,亦關注中方採取的不公平貿易行為。

拜登說自己的首要任務是保護美國人的安全、財產、健康,並要確保印太地區自由開放。

習近平表示,台灣、涉港、涉疆問題是中國內政,事關中國主權和領土完整,指美方應尊重中國的核心利益,謹慎處理、慎重行事,又重申中美兩國合則兩利、鬥則俱傷,中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難,合作是雙方唯一正確選擇,必須聚焦合作,分清哪些是分歧,好好管控。

習近平又提到,中美應該重新建立各種對話機制,兩國外交部門可就廣泛問題,深入溝通,兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多接觸。

拜登之後在Twitter說,他向習近平表示如果對美國人有利,他會與中方合作。

華府官員在通話前向傳媒透露,拜登在與盟友溝通後,認為是適當時候擺出姿態,表明關注中方的挑釁和侵害行為,但強調拜登會以理性務實的態度與習近平溝通。

官員又說,拜登政府會在未來數月與盟友研究合作,向部分對華敏感科技出口施加新限制,暫時亦無意撤銷上屆政府實施的關稅。

