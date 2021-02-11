拜登與習近平首次通話 談及香港、新疆和台灣

【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話，拜登說關注香港、台灣和新疆情況。

習近平強調事關中國主權和領土完整，期望美國謹慎處理，又說中美對抗肯定是一場災難，合作是唯一正確選擇，必須分清哪些是分歧，好好管控。

拜登在就任總統三個星期，正值是中國的農曆大除夕首次與習近平通話，亦是中美元首去年三月以來首次通話。

拜登向習近平表示，關注北京打壓香港，侵害新疆人權狀況，在區內包括台灣採取日益進取的行動，亦關注中方採取的不公平貿易行為。

拜登說自己的首要任務是保護美國人的安全、財產、健康，並要確保印太地區自由開放。

習近平表示，台灣、涉港、涉疆問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，指美方應尊重中國的核心利益，謹慎處理、慎重行事，又重申中美兩國合則兩利、鬥則俱傷，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難，合作是雙方唯一正確選擇，必須聚焦合作，分清哪些是分歧，好好管控。

習近平又提到，中美應該重新建立各種對話機制，兩國外交部門可就廣泛問題，深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多接觸。

拜登之後在Twitter說，他向習近平表示如果對美國人有利，他會與中方合作。

華府官員在通話前向傳媒透露，拜登在與盟友溝通後，認為是適當時候擺出姿態，表明關注中方的挑釁和侵害行為，但強調拜登會以理性務實的態度與習近平溝通。

官員又說，拜登政府會在未來數月與盟友研究合作，向部分對華敏感科技出口施加新限制，暫時亦無意撤銷上屆政府實施的關稅。

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