華府要求聯邦法院暫停WeChat禁令

美國政府叫停對微信海外版WeChat禁令的訴訟。

美國政府11日要求位於舊金山(三藩市)的聯邦第九巡迴上訴法院,暫停針對微信海外版WeChat禁令的訴訟。

司法部給法院的聲明中表示,自從總統拜登就職以來,美國商務部正在重新審查,針對WeChat禁令等前政府採取的措施,在審查結束之後才能確定WeChat等是否好像前政府所指威脅美國國家安全,從而決定是否對它採取禁令。聲明還說,拜登政府依然致力於維護國家安全,保障經濟發展以及保護用戶私隱。

司法部早一日才針對抖音海外版TikTok發表類似聲明,要求位於華盛頓哥倫比亞特區聯邦上訴巡回法院暫停對TikTok禁令的訴訟。去年8月,時任美國總統特朗普以WeChat和TikTok威脅國家安全為理由頒布禁令,之後商務部宣布9月20日執行,包括禁止通過

美國網上應用程式商店下載或者更新WeChat和TikTok等,引起WeChat美國用戶以及TikTok提出訴訟。

