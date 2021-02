世衛專家稱中國首宗新型肺炎病例可能比已知更早

【有線新聞】

中國出現新型肺炎個案時間,有可能比現時已知更早。剛結束武漢考察的世衛專家組向《華爾街日報》表示,在武漢通報首宗確診病例前兩個月,已有數十人出現疑似感染病徵,要求中方進一步檢測,當時替患者抽取的血液樣本,尋找病毒首次傳播時間。

到武漢實地考察、追蹤新型冠狀病毒源頭的世衛專家組,周二與中方召開聯合記者會時,中方專家表示無證據證明病毒在前年12月前,已經於武漢傳播。

事隔兩日,世衛專家組組長安巴雷克,在《華爾街日報》提出新觀點;考察期間,專家組收到中方提供,來自湖北省200多間醫療機構,92人的病歷,這批人都於前年10和11月,即是出現首宗病例的前兩個月,曾出現一般肺炎,或類似新型肺炎的病徵。

中方最近數個月才為其中約3分之2人抽血,做血清抗體檢測,所有人結果都呈陰性,無發現感染過病毒的痕跡,其餘3分1人則拒絕檢測,或已去世。

但安巴雷克認為,這批數據重要性不高,因為根本無法肯定,在感染後一年多,才以血清測試來檢測抗體,是否仍可靠。

另一專家倫德茨亦稱,遲了檢測,發現抗體的可能性不高。

同樣有出席當日記者會的荷蘭病毒學家庫普曼斯亦認為,抗體水平的確有下降,或消失的可能。

專家組將寄望放在2019年秋季,在湖北收集的血液樣本之上,促請中方對當時抽取的血液樣本,展開更廣泛檢測,以尋找病毒首次傳播時間的證據。

中方有關部門暫時未獲得做這類檢測的許可。

專家組表示,已跟中方討論希望取得血庫樣本,又指中方官員對將來合作研究,持開放態度。若在這92名中國病人當中,發現存在新型肺炎病例,可能有助解釋前年11和12月,在歐洲及美國出現的疑似病例。

