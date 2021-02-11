灣區兩縣驗出新型肺炎南非變種病毒個案（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣和南灣Santa Clara縣召開聯合記者會，交代在縣內發現的新型肺炎南非變種病毒個案，在Santa Clara縣確診的病人，最近到過國外旅遊，但回家後嚴守居家檢疫規定，所以沒有將變種病毒傳染到社區。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月（Anne Chang）說：「近日有史丹福大學的基因實驗室發現，在Santa Clara縣和Alameda縣發現兩宗南非變異新冠病毒株案例，在Santa Clara縣，患者1月中從國外返回的兩位縣居民，，他們遵守規定，旅行後返回家中遵從十天居家規定，也在感染期進行了隔離，Alameda縣的案例還在調查當中。」

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生表示，該縣首宗確診南非變種病毒個案，患者上月中與一名同住的人從國外回來，兩個人回到Santa Clara縣後居家沒有外出，期間兩個人都開始有症狀。

Cody醫生說：「這名同住的人也生病，可是當時沒有接受檢測，也到過國外，目前是一宗假定的個案，所以我說很複雜，考慮到社區以及旅遊歷史方面，簡而言之，目前有一宗確診，一宗假定，他們同住，而兩人都有外遊。」

至於Alameda縣的首宗個案，該縣衛生局表示，周三早上才得知是南非變種病毒的消息，詳情還有待調查。

Alameda縣衛生總監Nicholas Moss醫生說：「這名Alameda縣居民1月確診新型肺炎，現在證實是B.1.351，也就是南非變異病毒，我們剛收到通知，仍在調查中，但我們可以說這個人，不會傳染給其他人。」

兩縣的個案樣本都是在史丹福大學一個實驗室，基因排列後發現是南非變異病毒，衛生官員表示，目前只有少數確診樣本會接受基因排列，因此不排除社區中有更多變異病毒在傳播，所以衛生局呼籲大家謹慎遵守衛生指引，常常戴口罩，避免外遊，不要與非同住的人聚會。

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