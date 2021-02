灣區兩縣驗出新型肺炎南非變種病毒個案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣和南灣Santa Clara縣召開聯合記者會,交代在縣內發現的新型肺炎南非變種病毒個案,在Santa Clara縣確診的病人,最近到過國外旅遊,但回家後嚴守居家檢疫規定,所以沒有將變種病毒傳染到社區。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月(Anne Chang)說:「近日有史丹福大學的基因實驗室發現,在Santa Clara縣和Alameda縣發現兩宗南非變異新冠病毒株案例,在Santa Clara縣,患者1月中從國外返回的兩位縣居民,,他們遵守規定,旅行後返回家中遵從十天居家規定,也在感染期進行了隔離,Alameda縣的案例還在調查當中。」

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生表示,該縣首宗確診南非變種病毒個案,患者上月中與一名同住的人從國外回來,兩個人回到Santa Clara縣後居家沒有外出,期間兩個人都開始有症狀。

Cody醫生說:「這名同住的人也生病,可是當時沒有接受檢測,也到過國外,目前是一宗假定的個案,所以我說很複雜,考慮到社區以及旅遊歷史方面,簡而言之,目前有一宗確診,一宗假定,他們同住,而兩人都有外遊。」

至於Alameda縣的首宗個案,該縣衛生局表示,周三早上才得知是南非變種病毒的消息,詳情還有待調查。

Alameda縣衛生總監Nicholas Moss醫生說:「這名Alameda縣居民1月確診新型肺炎,現在證實是B.1.351,也就是南非變異病毒,我們剛收到通知,仍在調查中,但我們可以說這個人,不會傳染給其他人。」

兩縣的個案樣本都是在史丹福大學一個實驗室,基因排列後發現是南非變異病毒,衛生官員表示,目前只有少數確診樣本會接受基因排列,因此不排除社區中有更多變異病毒在傳播,所以衛生局呼籲大家謹慎遵守衛生指引,常常戴口罩,避免外遊,不要與非同住的人聚會。

