南灣Levi’s球場大型疫苗注射中心周二啟用（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣與舊金山（三藩市）淘金者隊在Levi’s球場設立的大型疫苗注射中心周二開始啟用。

Santa Clara Valley醫療中心副醫務總監Jennifer Tong醫生說：「我們很高興能擴展，為縣內居民提供疫苗，與淘金者隊和Levi’s球場合作，讓我們可以大規模注射疫苗。」

這是Santa Clara縣第4個大型疫苗注射中心，周二為500名預約了的居民注射疫苗，而這個大球場改造成的疫苗中心，最多可以一天注射15,000劑疫苗，但問題是疫苗供應不足。

州長紐森說：「你問我何時為這群人，那群人接種疫苗，現在問題是疫苗稀少，供應缺乏。」

紐森表示，正與拜登政府商議增加對加州的疫苗供應量，Santa Clara縣現正為1A階段醫護人員，以及1B階段之中65歲或以上人士接種疫苗，必須是Santa Clara縣居民，並且需要預約，可上網http://SCCfreevax.org查詢詳情。

目前Santa Clara縣接近20萬名16歲或以上居民接種了最少一劑疫苗，佔同年齡層人口12%。

Santa Clara縣是灣區其中一個疫情較嚴重的縣，累計超過10萬宗新型肺炎個案，至今共有1,546人死亡

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