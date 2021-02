南灣Levi’s球場大型疫苗注射中心周二啟用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣與舊金山(三藩市)淘金者隊在Levi’s球場設立的大型疫苗注射中心周二開始啟用。

Santa Clara Valley醫療中心副醫務總監Jennifer Tong醫生說:「我們很高興能擴展,為縣內居民提供疫苗,與淘金者隊和Levi’s球場合作,讓我們可以大規模注射疫苗。」

這是Santa Clara縣第4個大型疫苗注射中心,周二為500名預約了的居民注射疫苗,而這個大球場改造成的疫苗中心,最多可以一天注射15,000劑疫苗,但問題是疫苗供應不足。

州長紐森說:「你問我何時為這群人,那群人接種疫苗,現在問題是疫苗稀少,供應缺乏。」

紐森表示,正與拜登政府商議增加對加州的疫苗供應量,Santa Clara縣現正為1A階段醫護人員,以及1B階段之中65歲或以上人士接種疫苗,必須是Santa Clara縣居民,並且需要預約,可上網http://SCCfreevax.org查詢詳情。

目前Santa Clara縣接近20萬名16歲或以上居民接種了最少一劑疫苗,佔同年齡層人口12%。

Santa Clara縣是灣區其中一個疫情較嚴重的縣,累計超過10萬宗新型肺炎個案,至今共有1,546人死亡

