舊金山市府宣布2月26日開始下一階段疫苗接種（視頻）

舊金山(三藩市)市府宣布,將於2月26日開始下一階段的疫苗接種,包括教師及執法人員等可以接種疫苗,對於校區及教師工會就重開公校達成協議,市長布里德表明協議內容含糊,相信若按照協議內容,舊金山公校本學年將不能夠重開。

根據舊金山市府的數據,市內大約13萬1千名65歲或以上長者當中,超過32%已經接種了一劑疫苗,而全市16歲或以上的,大約有76萬5千人有12%接種了第一劑疫苗。

市府表示,市內的疫苗供應漸趨穩定,接種工作亦慢慢上了軌道,截至2月7日,平均每日接種超過4,300劑疫苗,比1月初的1,800多劑有進步,不過距離市府每天希望接種一萬劑疫苗的目標還有一段距離。

市長布里德亦宣布按照州府的指示,舊金山的接種工作將於2月26日起進入1B階段,教師、從事育兒行業、提供緊急服務的員工,例如是警察、從事食物及農業工作的人士合資格接種疫苗。

布里德說:「這是令人振奮的消息,我們在兩星期後,終於可以將合資格接種的人群擴大,但同時要重申,疫苗供應仍然有限。」

舊金山市府律師上星期控告校區及教委會沒有盡責制定重回學校上課的時間表,校區及教師工會在過去的周末隨即達成回校上課的協議,協議中列名,舊金山的疫情要回落到紅色級別,並為所有願意接種疫苗的教職員提供疫苗後,教師才會回校授課。

若舊金山的疫情或州府進一步下調至橙色級別,就算未接種疫苗,公校亦會重開。

布里德強調,她並不反對這項協議,但協議內容仍然沒有提供確實的開學日期及計劃,亦沒有說市府需要做什麼去幫忙,因此她強烈質疑協議的成效。

布里德說:「我很擔心這份由教師工會提出的臨時協議,根本不能夠讓舊金山的公校在今個學年重開。」

布里德指出,市內有113間私立學校,經過衛生局的檢查後,萬多名學生已經回校上課多月,這些教職員並未接種疫苗,但校園裡沒有出現任何爆發,確診個案少於5宗,舊金山衛生局亦表明市內的公校可以重開。

市長表示,如果有其他辦法,她不會選擇控告校區,因此她希望各界為了學童的利益著想,放下爭拗,相信衛生局的判斷盡快讓學童回校上課。

舊金山周二新增65宗確診,累計32,420宗,有346人死亡,7天平均確診下降至135宗,有148人住院。

衛生局表示,疫情的確是比過去3個月緩和,但近日亦出現隱憂,就是市內的確診個案沒有再進一步減少,反而錄得輕微增加,因此呼籲市民不要鬆懈,所有防疫措施依然要做足。

