【KTSF】

南舊金山一名55歲的男子騎的電動腳踏車,因為撞到停放著的車輛傷重不治。

警方表示,在周六凌晨3點37分接報,一名男子倒臥在Grand Avenue 600號路段,到場的救護人員證實他當場死亡。

警方調查發現,這名男子騎著電動腳踏車西向開行,撞到停在路邊的汽車,跌落在地,他當時帶的頭盔沒有保護層,警方表示死者事前可能有喝酒。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。