美國每天接種150萬劑疫苗 快達到拜登所定目標

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心（CDC）最新數據顯示，美國現時每天可以接種到接近150萬劑疫苗，很快可以達到拜登總統上任後定下的目標，與此同時，有研究發現，有認知障礙症的人，感染新型肺炎的風險是其他人的兩倍。

拜登曾經誓言，要在他上任100天內為美國人接種1億劑疫苗，批評者指他的目標不夠遠大，因為接種疫苗的工作在他上任前已經展開，從疫苗在12月獲批准開始至今，全美有大約3290萬人至少打了一劑，當中有980萬人就打足兩劑，這個人數仍遠遠落後目標。

不過雖然疫苗分發速度有提高，但多個州長都投訴還沒有足夠疫苗應付他們州內的需求。

公共衛生部門也受壓，要防止在分發疫苗方面的族裔差異，和確保合資格的人可以預約打疫苗，拜登政府將會從下星期開始，向一些服務不足地區的聯邦資助診所網路直接運送疫苗，希望有助促成疫苗接種工程，達致族裔平等。

另外有最新研究顯示，有認知障礙症的人，尤其是非洲裔，與沒有認知障礙的人相比，感染新型肺炎的風險會高很多，和會更容易要因此住院甚至死亡。

俄亥俄州Case Western大學的研究人員分析超過6000萬名美國人的醫療記錄後發現，有認知障礙症的非洲裔，感染新型肺炎的風險，是有認知障礙症白人感染風險的幾乎三倍，雖然不能確定原因，但有專家推測，可能是認知障礙症的徵狀，例如是忘記戴口罩，或者忘記保持社交距離和洗手等，而並非認知障礙症本身導致患者較容易感染新型肺炎。

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