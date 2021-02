美國每天接種150萬劑疫苗 快達到拜登所定目標

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病預防控制中心(CDC)最新數據顯示,美國現時每天可以接種到接近150萬劑疫苗,很快可以達到拜登總統上任後定下的目標,與此同時,有研究發現,有認知障礙症的人,感染新型肺炎的風險是其他人的兩倍。

拜登曾經誓言,要在他上任100天內為美國人接種1億劑疫苗,批評者指他的目標不夠遠大,因為接種疫苗的工作在他上任前已經展開,從疫苗在12月獲批准開始至今,全美有大約3290萬人至少打了一劑,當中有980萬人就打足兩劑,這個人數仍遠遠落後目標。

不過雖然疫苗分發速度有提高,但多個州長都投訴還沒有足夠疫苗應付他們州內的需求。

公共衛生部門也受壓,要防止在分發疫苗方面的族裔差異,和確保合資格的人可以預約打疫苗,拜登政府將會從下星期開始,向一些服務不足地區的聯邦資助診所網路直接運送疫苗,希望有助促成疫苗接種工程,達致族裔平等。

另外有最新研究顯示,有認知障礙症的人,尤其是非洲裔,與沒有認知障礙的人相比,感染新型肺炎的風險會高很多,和會更容易要因此住院甚至死亡。

俄亥俄州Case Western大學的研究人員分析超過6000萬名美國人的醫療記錄後發現,有認知障礙症的非洲裔,感染新型肺炎的風險,是有認知障礙症白人感染風險的幾乎三倍,雖然不能確定原因,但有專家推測,可能是認知障礙症的徵狀,例如是忘記戴口罩,或者忘記保持社交距離和洗手等,而並非認知障礙症本身導致患者較容易感染新型肺炎。

