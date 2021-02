東灣華裔長者銀行外被賊匪搶走萬多元現金

【KTSF】

灣區接連發生亞裔遭到攻擊的暴力罪案,周二下午在東灣San Leandro,一名華裔男長者在銀行門口排隊存錢時,被4名非洲裔匪徒搶走上萬元現金。

這個在社交媒體Instagram上分享的視頻,顯示被搶的華裔男長者被匪徒推倒在地並受輕傷,警方接報後到場了解情況。

San Leandro警方發言人表示,搶劫案發生在周二下午1點20分左右,在Marina Boulevard 1925號的美國銀行外面,事主當時正在排隊等候入內,存大約1萬5千元現金,突然有4名非洲裔匪徒將華裔男事主推倒在地,搶走他的現金,然後乘車離開。

警方稱,其中一名嫌犯大約25歲,身高6尺,穿深色衣服,持有手槍,另外3名嫌犯年齡大約20多歲。

警方拒絕評論這起事件是否與最近發生在奧克蘭華埠幾宗針對亞裔長者的襲擊案有關聯,由於嫌犯仍然在逃,警方呼籲有線索的民眾,致電警方(510) 577-3285。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。