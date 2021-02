灣區7歲華裔女童患白血病 急需骨髓捐贈（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區一名7歲華裔女童患白血病,急需尋找骨髓捐贈者,但是由於新型肺炎疫情,令找到合適骨髓更難。

7歲女童楊韻如(Lillian Yang)的媽媽鄔佳倩(Cindy Yang)表示,Lillian去年9月確診,患上白血病,即將要進行第四輪化療,要治好必須盡快尋找合適的骨髓移植,但是找了一個幾月,未找到匹配的捐贈者。

鄔佳倩說:「現在因為新冠疫情,很多國際骨髓庫,例如中國的都關閉了,所以即使有配對,現在都不能運出來,所以希望美國骨髓庫找到匹配者,越多的人去登記,他們配對的機會可能性越高,希望大家願意去登記,救人一命。」

Lillian的哥哥都曾患白血病,但他非常幸運地找到合適的捐贈者,進行了兩次移植,之後7年都沒有再復發,不過可惜哥哥同妹妹骨髓並不匹配。

Lillian的興趣除了畫畫之外,也喜歡說笑話,還喜歡拍短片做網紅,她的頻道有百幾人訂閱,夢想是成為幫助兒童的義工。

Lillian說:「教會的朋友和媽媽的朋友,每日都有送餐給我們,他們都有照顧我哥哥,媽媽也有支持我。」

美亞骨髓協會表示,現時在全國骨髓庫只有4%的亞裔,其中華裔只有0.7%,亞裔的配對率只有41%,相比起白人就有70%配對率。

他們又表示,受疫情影響,現時不能像以往去大學或教會等地方,擺攤位叫人登記做骨髓捐贈者,但是則安排了Drive thru的攤位。

美亞骨髓協會代表唐琨(Katie Tang)說:「我們擺了幾個帳篷,為經過車輛幫裡面的人抽取口腔樣本,星期六做了個活動,30個人登記做捐贈者,現在盡量安排更多。」

他又呼籲更多華人登記做捐贈者,登記網址:http://www.aadp.org/homekit

