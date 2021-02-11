灣區7歲華裔女童患白血病 急需骨髓捐贈（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

灣區一名7歲華裔女童患白血病，急需尋找骨髓捐贈者，但是由於新型肺炎疫情，令找到合適骨髓更難。

7歲女童楊韻如（Lillian Yang）的媽媽鄔佳倩（Cindy Yang）表示，Lillian去年9月確診，患上白血病，即將要進行第四輪化療，要治好必須盡快尋找合適的骨髓移植，但是找了一個幾月，未找到匹配的捐贈者。

鄔佳倩說：「現在因為新冠疫情，很多國際骨髓庫，例如中國的都關閉了，所以即使有配對，現在都不能運出來，所以希望美國骨髓庫找到匹配者，越多的人去登記，他們配對的機會可能性越高，希望大家願意去登記，救人一命。」

Lillian的哥哥都曾患白血病，但他非常幸運地找到合適的捐贈者，進行了兩次移植，之後7年都沒有再復發，不過可惜哥哥同妹妹骨髓並不匹配。

Lillian的興趣除了畫畫之外，也喜歡說笑話，還喜歡拍短片做網紅，她的頻道有百幾人訂閱，夢想是成為幫助兒童的義工。

Lillian說：「教會的朋友和媽媽的朋友，每日都有送餐給我們，他們都有照顧我哥哥，媽媽也有支持我。」

美亞骨髓協會表示，現時在全國骨髓庫只有4%的亞裔，其中華裔只有0.7%，亞裔的配對率只有41%，相比起白人就有70%配對率。

他們又表示，受疫情影響，現時不能像以往去大學或教會等地方，擺攤位叫人登記做骨髓捐贈者，但是則安排了Drive thru的攤位。

美亞骨髓協會代表唐琨（Katie Tang）說：「我們擺了幾個帳篷，為經過車輛幫裡面的人抽取口腔樣本，星期六做了個活動，30個人登記做捐贈者，現在盡量安排更多。」

他又呼籲更多華人登記做捐贈者，登記網址：http://www.aadp.org/homekit

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