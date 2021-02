CDC數據顯示戴兩個口罩可大幅提高保護

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)修訂有關與新型肺炎確診者接觸後的隔離檢疫指引,但指引只適用於已打足兩劑疫苗的人,另外,CDC最新數據表示,同時間戴兩個口罩,可以大幅提高保護。

研究人員發現,在一般用完即棄的醫學口罩上,再戴一個布口罩,即可以阻擋92.5%的潛在有傳染性的飛沫,這些實驗數據進一步證實CDC早前的指引,就是所有兩歲或以上的所有人都該戴口罩,在公共場所或在家裡,以及與不同住的人一起時。

CDC疾控中心總監表示,繼續建議口罩應該是兩層或以上,要完全掩蓋口鼻,和緊貼著鼻和面的兩邊。

根據CDC的報告,研究人員在實驗時發現,戴一個醫學口罩只能阻擋42%傳播新型肺炎的飛沫,而單使用布口罩,也只能阻擋來自沒有戴口罩人士的飛沫的44%,但如果在醫學口罩上再戴布口罩,就可以阻擋沒有戴口罩人士的飛沫多達83%,而如果雙方都帶雙重口罩,就可以阻擋超過95%的有病毒飛沫。

另外,CDC也表示,已經打足兩針Pfizer或者Moderna疫苗的人,在打第二針兩星期後,如果接觸到確診者,也無需隔離檢疫。

不過CDC也警告說,由於疫苗提供的免疫力會隨著時間減退,所以如果距離打第二針有3個月,就應該觀察有沒有症狀,和或者要隔離。

美國至今已經有接近3400萬人打了至少一劑疫苗,當中有超過1050萬人已經打完兩針。

