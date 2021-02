One Medical被揭為未合資格人士接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指,醫療公司One Medical被揭發為未合資格的人士打尖接種新型肺炎疫苗,在灣區的舊金山(三藩市)、Alameda縣和San Mateo縣公共衛生局因此停止向該診所分發疫苗。

根據全國公共廣播電台NPR報導指,One Medical有內部人士揭發,有診所為一些未合資格人士靠認識公司高層等的關係,透過其網上預約系統,打尖接種新型肺炎疫苗。

舊金山市府衛生局因此發信要求One Medical歸還1,600幾劑新冠疫苗,不過准許他們為已經接種了第一劑疫苗的人,去接種剩下的第二劑。

San Mateo縣府表示,發現One Medical懷疑為縣內70名未合資格的人士接種疫苗。

Alameda縣府都指,One Medical在疫苗分發最初期,為前線醫護人員以外的人士接種疫苗。

One Medical發聲明表示,在全國診所,96%接種人士都有證明文件,其餘4%接種人士是基於不能浪費疫苗指引。

One Medical在灣區有33間診所,其中大部份在舊金山,民眾必須支付199元年費成為會員才能看病。

加州目前只准許前線醫護人員、年過65歲的長者,以及部份必要服務員工,包括教師、農業、餐廳員工等接種新冠疫苗。

