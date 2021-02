國稅局呼籲民眾電子報稅 以更快取回退稅

【KTSF】

今年的報稅季節正式開始,受到疫情影響,今年有哪些改變需要注意?國稅局周一發布新聞稿,提供今年報稅的小貼士。

國稅局IRS宣布,報稅季節2月12日展開,現已接受和處理納稅人提交的2020年個人所得稅報稅。

有鑑於疫情期間聯邦紓困支票的發放情況,國稅局鼓勵民眾採取電子報稅,並提供直接轉帳帳戶資料。

由於今年的報稅日期開始較晚,預計將導致民眾拿到退稅的時間也會因此延遲,國稅局局長Chuck Rettig指出,受疫情影響,今年的報稅作業是歷來最重要的報稅季節之一,國稅局會確保有需要民眾盡快獲得該有的退稅,並且能確保民眾及時拿到聯邦紓困金。

今年的報稅截止日期為4月15日,根據國稅局數據,去年平均退稅金額超過2,500元,預計會有1.5億宗報稅會在今年提交。

根據一項預防詐欺的PATH法,國稅局今年將不會在2月中旬之前發放Earned Income Tax Credit和Additional Child Tax Credit,以便國稅局能有充足時間核查,避免因為身分盜竊在內導致的詐領行為。

合資格領取的人士如果採用電子報稅,並有轉帳帳戶資料,預計最快在3月初拿到錢。

整體來說,國稅局預期採用直接轉帳者,有十分之九的報稅人可以在報完稅後21天內領到退稅,因此今年最重要的報稅貼士就是採用電子報稅,並且提供國稅局直接轉帳的帳戶資料。

國稅局也會在網站http://IRS.gov即時更新資訊,並呼籲民眾不需要打電話到國稅局查詢。

另外,國稅局也提醒聯邦政府發放的紓困金是不需要報稅的,所以國稅局不會從明年報稅的退稅中扣除。

至於一些重要的報稅日期方面,除了報稅季節從1月12日展開,1月15日IRS Free File正式啟動,民眾周一起可以透過免費報稅夥伴提交報稅表格。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。