兩子女被綁架華裔父親感謝社會各界關心和支持

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日前在舊金山（三藩市）Pacific Heights社區發生的匪徒劫車，同時綁架兩名小童的案件，至今剛好發生一個多星期，事主，也就是兩名小童的爸爸透過本台發表公開信，感謝社會各界對他和家人的關心與支持。

事主方紹宇（Jeffrey Fang）表示，自從惡性事件發生以來，全家人都在努力從恐懼中恢復平靜，兩個幼童失蹤當晚的經歷，讓家人的身心都瀕臨崩潰邊緣，但令他們非常感動的是，連續幾日來，親朋好友，以及很多素不相識的善心人士，還有醫生、警方，以及Doordash都向他們伸出援手鼎力相助，甚至有朋友在GoFundMe為方家籌款，至今已籌得超過15萬元，善心人士還紛紛在網站留言表達關心。

方紹宇說，社區各界的關懷，讓飽受驚嚇的他和家人感受到了溫暖，他們對此深表謝意與感恩，雖然已有一名嫌犯被捕，方紹宇仍呼籲在逃的另一名嫌犯自首，減低罪案，減少對社會的傷害。

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