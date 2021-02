兩子女被綁架華裔父親感謝社會各界關心和支持

【KTSF】

日前在舊金山(三藩市)Pacific Heights社區發生的匪徒劫車,同時綁架兩名小童的案件,至今剛好發生一個多星期,事主,也就是兩名小童的爸爸透過本台發表公開信,感謝社會各界對他和家人的關心與支持。

事主方紹宇(Jeffrey Fang)表示,自從惡性事件發生以來,全家人都在努力從恐懼中恢復平靜,兩個幼童失蹤當晚的經歷,讓家人的身心都瀕臨崩潰邊緣,但令他們非常感動的是,連續幾日來,親朋好友,以及很多素不相識的善心人士,還有醫生、警方,以及Doordash都向他們伸出援手鼎力相助,甚至有朋友在GoFundMe為方家籌款,至今已籌得超過15萬元,善心人士還紛紛在網站留言表達關心。

方紹宇說,社區各界的關懷,讓飽受驚嚇的他和家人感受到了溫暖,他們對此深表謝意與感恩,雖然已有一名嫌犯被捕,方紹宇仍呼籲在逃的另一名嫌犯自首,減低罪案,減少對社會的傷害。

