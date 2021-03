紓困法案將大幅提高兒童稅務抵免額度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

拜登總統周四簽署的紓困法案中,包含一項重大的稅務優惠,將納稅人的兒童稅務抵免額度,從現行最高每名兒童2,000元,大幅提高至3,000或3,600元。

根據現行法律,收入低於規定金額的家庭,報稅時撫養每個17歲以下孩子,可以獲得最高兩千元的兒童稅務抵免(child tax credit),不過明年的報稅則會更加優惠。

根據拜登簽署的紓困法案,將兒童稅務抵免大幅提高,凡是撫養6歲以下兒童,抵免額提高為3,600元,6歲以上到滿17歲在內則為3,000元,年齡上限也從現行17歲以下擴大至包含17歲,預料有更多家長受惠。

至於收入規定方面,個人年收入不超過75,000元,以及夫妻共同報稅不超過150,000元,就可以拿到全額的稅抵,收入高出這些標準,則會依收入逐漸遞減。

最重要的是,這項稅抵可以全額退款,比現行規定有最低收入門檻,而且只能部分退款更加寬鬆,甚至可以提早拿錢,合資格者可以選擇明年報稅時再一次性抵稅,也可以選擇直接按月拿錢,最多可以拿總額的一半,也就是每月可以拿300元或250元,為期6個月,最快今年7月之後就能領取,至於是每月或每季領取,相關作業仍待國稅局宣布。

舉例來說,如果是需要交稅的人,有了這些稅抵,聯邦稅可望大幅降低,可以得到更多退稅,如果收入低到不需要交稅,就可以全額領取,一年3,000元或3,600元,看孩子的年齡而定。

不過這項改變只是暫時性的根據法案,新規定只會實施一年。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。