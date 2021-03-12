紓困法案將大幅提高兒童稅務抵免額度（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

拜登總統周四簽署的紓困法案中，包含一項重大的稅務優惠，將納稅人的兒童稅務抵免額度，從現行最高每名兒童2,000元，大幅提高至3,000或3,600元。

根據現行法律，收入低於規定金額的家庭，報稅時撫養每個17歲以下孩子，可以獲得最高兩千元的兒童稅務抵免（child tax credit），不過明年的報稅則會更加優惠。

根據拜登簽署的紓困法案，將兒童稅務抵免大幅提高，凡是撫養6歲以下兒童，抵免額提高為3,600元，6歲以上到滿17歲在內則為3,000元，年齡上限也從現行17歲以下擴大至包含17歲，預料有更多家長受惠。

至於收入規定方面，個人年收入不超過75,000元，以及夫妻共同報稅不超過150,000元，就可以拿到全額的稅抵，收入高出這些標準，則會依收入逐漸遞減。

最重要的是，這項稅抵可以全額退款，比現行規定有最低收入門檻，而且只能部分退款更加寬鬆，甚至可以提早拿錢，合資格者可以選擇明年報稅時再一次性抵稅，也可以選擇直接按月拿錢，最多可以拿總額的一半，也就是每月可以拿300元或250元，為期6個月，最快今年7月之後就能領取，至於是每月或每季領取，相關作業仍待國稅局宣布。

舉例來說，如果是需要交稅的人，有了這些稅抵，聯邦稅可望大幅降低，可以得到更多退稅，如果收入低到不需要交稅，就可以全額領取，一年3,000元或3,600元，看孩子的年齡而定。

不過這項改變只是暫時性的根據法案，新規定只會實施一年。

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