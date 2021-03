專家預計美國今夏可達新型肺炎群體免疫

【KTSF】

新型肺炎疫情爆發後,大家經常會聽到專家提及群體免疫,即人口中有足夠比例的民眾對病毒免疫,令病毒不能輕易人傳人,專家預期今年夏天,美國將可以達至群體免疫。

當越來越多美國人接種疫苗,有助遏止新型肺炎病毒傳播,專家認為,只是透過疫苗接種,美國就可以在今年夏天達至群體免疫。

國家傳染病及過敏研究所所長Anthony Fauci說:「如果你看看疫苗接種時間表,有望在夏末初秋達至群體免疫。」

目前全美只有一成人接種了疫苗,專家認為,要達至群體免疫,要70%至85%受到保護,才可以遏止新型冠狀病毒傳播,所以仍然有一段路要走,不過關鍵是要在冬天前達標。

費城兒童醫院疫苗教育中心總監Paul Offit說:「如果可以在夏天達至群體免疫,冬天便不會個案急升,因為這病毒基本上是冬天的呼吸系統病毒,它會重來,除非我們有很高比例的人口已接種疫苗。」

衛生專家表示,天氣回暖也會有幫助。

Offit說:「若你回顧去年夏天的情況,當全民都沒有保護力,又沒有疫苗時,感染數字還是下跌,但冬天又反彈。」

但始終還是要靠全民接種疫苗來打嬴這場仗。

Fauci說:「如果有很大比例的人不接種疫苗,就會延誤達至群體免疫的時間。」

根據CNN有線新聞網絡的分析,以目前每天接種200萬劑疫苗,包括100萬劑Johnson & Johnson單劑疫苗的進度來說,大約7月底,就會有7成人已接種疫苗,到9月中,已施打疫苗人口將達85%。

