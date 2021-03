【KTSF】

由於Santa Clara縣出現疫苗短缺,很多以前人滿為患的接種點,現在門可羅雀,餘下的疫苗將用於打第二針,目前已經不為打第一劑的人提供預約接種。

在好幾個曾經繁忙的接種站,都可以看到車流減少,接種站並沒有幾個人,門口的牌子上用各種語言寫著:「今天不能提供疫苗」。

縣府官員說,由於疫苗短缺,不得不停止第一劑的預約,因為如果有65歲以上長者已經接種了第一劑,過了兩週卻無法接種第二劑,這是無法接受的。

Santa Clara縣的基礎設施,每週可為多達20萬名居民接種疫苗,根據該縣的疫苗庫存信息顯示板,在整個縣的所有醫療服務中,僅安排了83,000個預約。

