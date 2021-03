【KTSF】

一個小偷在舊金山(三藩市)躲避警察時,被困在一個狹小的空間,消防員救了他出來,但搶救無效死亡。

警方表示,星期二深夜11點幾,接報到Russian Hill Hyde街2600號地段,調查一宗住宅盜竊案。

警員發現疑犯在附近3層樓高的住宅屋頂躲避,後來失了蹤影,警員搜查現場後發現疑犯被困在兩棟樓之間一個狹小的空間,消防員展開「封閉空間救援」,最後救出了疑犯並為他急救,但搶救無效疑犯當場死亡,法醫官正在調查死因。

