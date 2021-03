新型肺炎大流行一周年 美國疫情進入分水嶺

【KTSF 江良慧報導】

世界衛生組織在一年前的今天,宣布新型肺炎疫情全球大流行,一年後,全球有超過一億多人受感染,超過262萬人死亡,而美國的疫情也到達一個分水嶺,疫情能否持續受控,抑或會再次出現病例急升?

新型肺炎疫症大流行一年,美國有接近3千萬人感染,超過53萬人染疫死亡,美國最頂尖的傳染病專家回顧過去一年。

國家傳染病及過敏研究所所長Anthony Fauci說:「事情會比現在更差,有多差視乎我們能否做兩件事,我當時說,事情會變得壞很多才會變好,當時是一年前今天的國會聽證,我在2020年3月11日說的話,但我沒有想到更壞是有525,000人死亡。」

如今數字有繼續下降的趨勢,過去7天平均新症56,000宗左右,比上一個星期下降13%,平均住院人數下降14%,平均每天死亡人數下降22%,更多跡象顯示隧道盡頭有光明。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「本週早前每天死亡數字降至一千以下,是11月以來首次,這些全部都是好消息。」

現時美國每天平均接種超過200萬劑疫苗,全國人口中有接近19%人接種了至少一劑疫苗,已經接種完整疫苗的就有一成人。

有越來越多州分擴大打疫苗的資格,不少地區也推出新方法,加快讓更多人可以接種疫苗,在亞特蘭大,Walgreens和Uber合作,接送部分社區的人去接種疫苗。

另外,CMS、Medicare和Medicaid服務中心就聯同疾控中心對老人院發出新指引,不論是否有接種疫苗,都可以恢復親身探訪。

CMS解釋,疫情對老人院院友的心理和情緒造成嚴重傷害,加上老人院病例也已大幅下降,所以可以恢復家人探訪。

全國多個州都放寬抗疫的限制措施,馬里蘭州從周四起取消商業大部分抗疫的限制,一度是疫情重災區的紐約和新澤西,考慮容許餐廳招待更多客人,德州和密西西比州完全取消所有戴口罩和限制室內人數的命令,懷俄明州下星期也會跟隨,在佛州Daytona電單車週和春假吸引了成千上萬的遊客。

明尼蘇達大學教授Michael Osterholm說:「我們正在邀請病毒下星期趴趴走,這是我們面對的挑戰,這全都是完美風暴時刻。」

德州奧斯汀市市長Steve Adler說:「科學和數據很清楚,我們所有人目前都可以做到的,單一最重要事情就是戴口罩。」

