新型肺炎大流行一周年 美國疫情進入分水嶺

【KTSF 江良慧報導】

世界衛生組織在一年前的今天，宣布新型肺炎疫情全球大流行，一年後，全球有超過一億多人受感染，超過262萬人死亡，而美國的疫情也到達一個分水嶺，疫情能否持續受控，抑或會再次出現病例急升？

新型肺炎疫症大流行一年，美國有接近3千萬人感染，超過53萬人染疫死亡，美國最頂尖的傳染病專家回顧過去一年。

國家傳染病及過敏研究所所長Anthony Fauci說：「事情會比現在更差，有多差視乎我們能否做兩件事，我當時說，事情會變得壞很多才會變好，當時是一年前今天的國會聽證，我在2020年3月11日說的話，但我沒有想到更壞是有525,000人死亡。」

如今數字有繼續下降的趨勢，過去7天平均新症56,000宗左右，比上一個星期下降13%，平均住院人數下降14%，平均每天死亡人數下降22%，更多跡象顯示隧道盡頭有光明。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「本週早前每天死亡數字降至一千以下，是11月以來首次，這些全部都是好消息。」

現時美國每天平均接種超過200萬劑疫苗，全國人口中有接近19%人接種了至少一劑疫苗，已經接種完整疫苗的就有一成人。

有越來越多州分擴大打疫苗的資格，不少地區也推出新方法，加快讓更多人可以接種疫苗，在亞特蘭大，Walgreens和Uber合作，接送部分社區的人去接種疫苗。

另外，CMS、Medicare和Medicaid服務中心就聯同疾控中心對老人院發出新指引，不論是否有接種疫苗，都可以恢復親身探訪。

CMS解釋，疫情對老人院院友的心理和情緒造成嚴重傷害，加上老人院病例也已大幅下降，所以可以恢復家人探訪。

全國多個州都放寬抗疫的限制措施，馬里蘭州從周四起取消商業大部分抗疫的限制，一度是疫情重災區的紐約和新澤西，考慮容許餐廳招待更多客人，德州和密西西比州完全取消所有戴口罩和限制室內人數的命令，懷俄明州下星期也會跟隨，在佛州Daytona電單車週和春假吸引了成千上萬的遊客。

明尼蘇達大學教授Michael Osterholm說：「我們正在邀請病毒下星期趴趴走，這是我們面對的挑戰，這全都是完美風暴時刻。」

德州奧斯汀市市長Steve Adler說：「科學和數據很清楚，我們所有人目前都可以做到的，單一最重要事情就是戴口罩。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。