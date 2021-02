冬季風暴吹襲美國 25州逾1.5億人受影響

【KTSF 江良慧報導】

一股史無前例的冬季風暴繼續吹襲美國,全國有25個州超過1億5000萬人處於冬季風暴警示,或者冰雪風暴警告,德州有數以百萬計居民失去電力供應,中部和南部地區也因為大雪和路上的冰雪,導致交通出現大混亂。

風暴一個接一個,從東岸到西岸,從上星期開始的極端冬季天氣本周繼續,並且打破紀錄,在太平洋東北面的西雅圖,降雪是50年來最多。

多個州在週末宣布進入緊急狀態,奧克拉荷馬州緊急事故應變部門呼籲公眾不要外出,直到至少周二。

德州休斯敦星期日晚發生超過130宗交通意外,包括州際45號公路上的10車連環相撞,州和地方官員都敦促民眾不好開車外出。

另外,風暴帶來的寒冷天氣,導致電力需求大增,為多個州分供電的Southwest Power Pool要求14個州的電力公司開始輪流停電,德州就有超過380萬戶停電。

這股冬季風暴也是歷史性的,預計到了周二晚上,有多達240項低溫記錄會被打破,奧克拉荷馬市已經連續5天在華氏20度以下。

