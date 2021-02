聯邦高院判紐約檢控官可取得特朗普報稅表

【KTSF 馮政浩報導】

前總統特朗普退任之後面臨新挫折,最高法院判紐約檢控官可以取得特朗普的報稅表。

聯邦最高法院星期一判決,不會阻止紐約曼克頓地檢官獲取特朗普的報稅資料,特朗普律師團隊一直抗辯,企圖禁止檢控官取得財務文件。

曼克頓檢控官傳召紐約稅務委員會提供資料,協助調查特朗普,他們的理據是大陪審團的調查需要報稅資料去判斷特朗普的封口費和其它指控。

據稱對特朗普的調查包括稅務罪行、公司的銀行貸款詐騙,以及保險詐騙等,不過資料受大陪審團保密協議保護,因此不會向民眾公開。

但如果特朗普被起訴,相關財務資料就會公開。

特朗普的律師可以上訴,不過到時他的會計師行估計已經交出報稅表。

特朗普就指稱,這次是非法調查,以及政治逼害。

紐約時報曾經報導,由2000年期的15年間,特朗普有10年是無交聯邦入息稅,報導又指,在2016年和2017年,他只是交750元聯邦入息稅。

