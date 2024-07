【全國新聞】拜登促改革最高法院 要求對大法官任期設限（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

在德州,總統拜登在民權法立法60週年演講,提議重組系統,改革聯邦最高法院,以恢復公眾對聯邦最高法院的信任。

拜登週一呼籲對美國最高法院進行改革,他提議了一項憲法修正案,内容包括剝奪總統在任期間所犯罪行的豁免權、聯邦最高法院大法官的任期限制,以及高等法院具有約束力的行為準則,以恢復公眾對法院的信任。

白宮在發表聲明中表示,近年來,最高法院推翻了長期以來保護基本權利的法律先例,最高法院破壞了對公民權利的保護,剝奪了婦女的選擇權,現在也授予總統廣泛的豁免權,使其免受在職期間所犯罪行的起訴。

拜登說:「最高法院正被用作工具,推動一個極端且無法控制的議程,這一決定完全違反了我們對本國掌權者的基本期望,他們應該根據法律承擔責任。」

此外,拜登也對最近涉及一些大法官的道德醜聞表示了擔憂。

拜登說:「除了極端的判決之外,最高法院還陷入了道德危機,這些涉及大法官的醜聞,導致公眾輿論質疑最高法院的公平性和獨立性,這對最高法院履行使命至關重要。」

拜登的提議成功困難重重,因為修憲是一個漫長而複雜的過程,改革需要國會的批准,而這在拜登的任期結束之前很難實現。

國會眾議長約翰遜表明絕對不會讓拜登這項改革案過關。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。