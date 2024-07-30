【全國新聞】賀錦麗加緊造勢 與特朗普互相攻擊對方

July 30, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / Lawrence Jackson / White House)

【KTSF 張麗月報導】

爭取民主黨出線，參選總統的賀錦麗正加緊造勢，她與特朗普互相攻擊對方。

面對賀錦麗近期的聲勢，特朗普發動連串的個人攻擊。

特朗普說：「如果瘋狂的自由派好像賀錦麗參選，美國夢就完蛋。」

特朗普在週末的造勢活動中，也取笑賀錦麗的大笑。

特朗普說：「賀錦麗此時此地，人們嘗試將她比喻為戴卓爾夫人，我不認同，也不會發生，戴卓爾夫人不會笑得如此，她會麽？」

賀錦麗也不甘示弱作出還擊，指特朗普滿口大話又怪誕，而有機會成為民主黨副總統提名的人選也有同感。

賀錦麗說：「特朗普及他的競選拍檔部份所說的，都簡直是怪誕，我意思是，這是把他對號入座的範圍，是麽？」

明尼蘇達州民主黨州長Tim Walz說：「他們簡直是怪誕,這就是他們。」

賓夕凡尼亞州長Josh Shapiro說：「這是最怪誕的事，他將會做譬如吻美國國旗，我意思是我愛國旗，但他所做的是怪誕行為。」

預料本星期開始，民主黨將會啟動投票程序，正式確認提名賀錦麗代表民主黨參選總統，投票將以電子選票方式傳送給民主黨全國代表大會的黨代表。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*