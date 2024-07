【全國新聞】賀錦麗加緊造勢 與特朗普互相攻擊對方

【KTSF 張麗月報導】

爭取民主黨出線,參選總統的賀錦麗正加緊造勢,她與特朗普互相攻擊對方。

面對賀錦麗近期的聲勢,特朗普發動連串的個人攻擊。

特朗普說:「如果瘋狂的自由派好像賀錦麗參選,美國夢就完蛋。」

特朗普在週末的造勢活動中,也取笑賀錦麗的大笑。

特朗普說:「賀錦麗此時此地,人們嘗試將她比喻為戴卓爾夫人,我不認同,也不會發生,戴卓爾夫人不會笑得如此,她會麽?」

賀錦麗也不甘示弱作出還擊,指特朗普滿口大話又怪誕,而有機會成為民主黨副總統提名的人選也有同感。

賀錦麗說:「特朗普及他的競選拍檔部份所說的,都簡直是怪誕,我意思是,這是把他對號入座的範圍,是麽?」

明尼蘇達州民主黨州長Tim Walz說:「他們簡直是怪誕,這就是他們。」

賓夕凡尼亞州長Josh Shapiro說:「這是最怪誕的事,他將會做譬如吻美國國旗,我意思是我愛國旗,但他所做的是怪誕行為。」

預料本星期開始,民主黨將會啟動投票程序,正式確認提名賀錦麗代表民主黨參選總統,投票將以電子選票方式傳送給民主黨全國代表大會的黨代表。

