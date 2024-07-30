【全國新聞】賀錦麗加緊造勢 與特朗普互相攻擊對方

【KTSF 張麗月報導】

爭取民主黨出線，參選總統的賀錦麗正加緊造勢，她與特朗普互相攻擊對方。

面對賀錦麗近期的聲勢，特朗普發動連串的個人攻擊。

特朗普說：「如果瘋狂的自由派好像賀錦麗參選，美國夢就完蛋。」

特朗普在週末的造勢活動中，也取笑賀錦麗的大笑。

特朗普說：「賀錦麗此時此地，人們嘗試將她比喻為戴卓爾夫人，我不認同，也不會發生，戴卓爾夫人不會笑得如此，她會麽？」

賀錦麗也不甘示弱作出還擊，指特朗普滿口大話又怪誕，而有機會成為民主黨副總統提名的人選也有同感。

賀錦麗說：「特朗普及他的競選拍檔部份所說的，都簡直是怪誕，我意思是，這是把他對號入座的範圍，是麽？」

明尼蘇達州民主黨州長Tim Walz說：「他們簡直是怪誕,這就是他們。」

賓夕凡尼亞州長Josh Shapiro說：「這是最怪誕的事，他將會做譬如吻美國國旗，我意思是我愛國旗，但他所做的是怪誕行為。」

預料本星期開始，民主黨將會啟動投票程序，正式確認提名賀錦麗代表民主黨參選總統，投票將以電子選票方式傳送給民主黨全國代表大會的黨代表。

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