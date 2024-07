【KTSF 張擎鳳報導】

Palo Alto警方尋求公眾協助,尋找一名擅自入屋的男子。

週六早上9點50分左右,警方接報University大道800號街區的一間公寓,在夜間發生擅闖入室案件。

一名30多歲的女子表示,早上醒來後,發現浴室的窗戶打開,臥室和浴室裡的物品被弄得亂七八糟,因此她懷疑晚上時有人入室盜竊,但女子和室友都沒有看到疑犯,亦沒聽到任何聲音。

經調查後警方稱,閉路電視畫面顯示,一名中等身材的男性嫌疑人,身穿連帽深色衣服,於凌晨2點左右接近受害者的公寓,但公寓內似乎沒有任何東西被盜。

有消息的民眾可致電(650) 329-2413。

