【灣區新聞】BART在Civic Center站安裝新閘門 防止乘客搭「霸王車」

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運（BART）在Civic Center站安裝防止乘客搭「霸王車」的新閘門。

Civic Center站會陸續安裝更多這種在南韓製造，高7呎的閘口。

捷運發言人Anna Duckworth說：「乘客和職員都喜歡這些閘門，阻止有人逃票，是不是將會少些無家者在捷運上面，乘客是否這樣說？我沒有聽說過，這是針對不付車資的人，包括很多類型的人。」

捷運乘客的評價是什麼呢？

乘客Steve Cordova說：「我喜歡，很好，更現代化和好看，防止有人逃票，我持觀望態度，逃票的人很聰明。」

捷運發言人表示，自從西奧克蘭（西屋崙）站安裝了新閘門之後，今年頭半年錄得進出車站的乘客次數，較去年同期增加11%，而且更多人使用車站售票機，購買路路通Clipper卡，證明閘門有效。

捷運計劃明年年底之前，在全線車站安裝新的閘門，計劃總共耗資9千萬元。

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