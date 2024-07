【灣區新聞】BART在Civic Center站安裝新閘門 防止乘客搭「霸王車」

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)在Civic Center站安裝防止乘客搭「霸王車」的新閘門。

Civic Center站會陸續安裝更多這種在南韓製造,高7呎的閘口。

捷運發言人Anna Duckworth說:「乘客和職員都喜歡這些閘門,阻止有人逃票,是不是將會少些無家者在捷運上面,乘客是否這樣說?我沒有聽說過,這是針對不付車資的人,包括很多類型的人。」

捷運乘客的評價是什麼呢?

乘客Steve Cordova說:「我喜歡,很好,更現代化和好看,防止有人逃票,我持觀望態度,逃票的人很聰明。」

捷運發言人表示,自從西奧克蘭(西屋崙)站安裝了新閘門之後,今年頭半年錄得進出車站的乘客次數,較去年同期增加11%,而且更多人使用車站售票機,購買路路通Clipper卡,證明閘門有效。

捷運計劃明年年底之前,在全線車站安裝新的閘門,計劃總共耗資9千萬元。

