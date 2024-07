【灣區新聞】國會眾議員謝安達到訪奧克蘭與亞太裔居民會面

【KTSF 黃恩光報導】

競選加州聯邦參議員的國會眾議員謝安達(Adam Schiff),週末到訪東灣奧克蘭(屋崙)華埠,他承諾如果當選,將會撥款資助社區機構,打擊針對亞太裔的仇恨事件,以及在政府中增加亞太裔代表。

謝安達週日在屋崙文化中心與亞太裔居民、社區領袖,以及民選官員見面,有人提出,亞太裔長者對於仇恨事件感到恐懼,甚至不敢出門,謝安達表示,過去幾年都關注針對亞太裔的仇恨事件。

謝安達說:「很令人困擾特別是過去幾年,看見仇恨如雪崩一般倒向亞太裔社區。」

謝安達現在是國會眾議員,代表南加州第30選區,是國會司法委員會的成員,他說幾個月前曾經呼籲委員會正視仇亞問題,但其中一名國會議員的反應令人驚訝。

謝安達說:「他問道,AAPI是什麼意思,他的選區有龐大的亞太裔社區,這反映出無知的程度。」

謝安達承諾如果當選聯邦參議員,他將會幫助社區機構爭取聯邦撥款,應對仇視亞太裔的罪案和事件,去年佛羅里達州通過禁止中國籍人士置業,週日有與會者問謝安達,如何看待美國亞裔對國家的忠誠受到質疑的問題。

謝安達說:「我是猶太裔,我同樣遇到雙重效忠的指控,這是冒犯他人和錯誤的,當有人認為他們不效忠這國家,貶低整群人是很危險的。」

謝安達表示,聯邦參議員是代表整個州,他承諾會改善奧克蘭港口的基建,正如他重視南加州的港口一樣,他支持推動綠色能源和科技,從港口和貨輪著手,減少碳排放,應對氣候變化問題。

東灣Union City日裔市議員Scott Sakakihara問謝安達,如何將地方亞太裔民選官員的意見,納入聯邦的立法議程,謝安達表示會聆聽不同社區的意見。

謝安達說:「我會確保無論在哪個(國會)委員會,多方容納意見,不論是委員會、法官還是大使,我會確保能反映多元化。」

民主黨籍的謝安達,將在11月選舉對決共和黨籍前職業棒球員Steve Garvey,競逐加州聯邦參議員的席位。

