【灣區新聞】國會眾議員謝安達到訪奧克蘭與亞太裔居民會面

【KTSF 黃恩光報導】

競選加州聯邦參議員的國會眾議員謝安達（Adam Schiff），週末到訪東灣奧克蘭（屋崙）華埠，他承諾如果當選，將會撥款資助社區機構，打擊針對亞太裔的仇恨事件，以及在政府中增加亞太裔代表。

謝安達週日在屋崙文化中心與亞太裔居民、社區領袖，以及民選官員見面，有人提出，亞太裔長者對於仇恨事件感到恐懼，甚至不敢出門，謝安達表示，過去幾年都關注針對亞太裔的仇恨事件。

謝安達說：「很令人困擾特別是過去幾年，看見仇恨如雪崩一般倒向亞太裔社區。」

謝安達現在是國會眾議員，代表南加州第30選區，是國會司法委員會的成員，他說幾個月前曾經呼籲委員會正視仇亞問題，但其中一名國會議員的反應令人驚訝。

謝安達說：「他問道，AAPI是什麼意思，他的選區有龐大的亞太裔社區，這反映出無知的程度。」

謝安達承諾如果當選聯邦參議員，他將會幫助社區機構爭取聯邦撥款，應對仇視亞太裔的罪案和事件，去年佛羅里達州通過禁止中國籍人士置業，週日有與會者問謝安達，如何看待美國亞裔對國家的忠誠受到質疑的問題。

謝安達說：「我是猶太裔，我同樣遇到雙重效忠的指控，這是冒犯他人和錯誤的，當有人認為他們不效忠這國家，貶低整群人是很危險的。」

謝安達表示，聯邦參議員是代表整個州，他承諾會改善奧克蘭港口的基建，正如他重視南加州的港口一樣，他支持推動綠色能源和科技，從港口和貨輪著手，減少碳排放，應對氣候變化問題。

東灣Union City日裔市議員Scott Sakakihara問謝安達，如何將地方亞太裔民選官員的意見，納入聯邦的立法議程，謝安達表示會聆聽不同社區的意見。

謝安達說：「我會確保無論在哪個（國會）委員會，多方容納意見，不論是委員會、法官還是大使，我會確保能反映多元化。」

民主黨籍的謝安達，將在11月選舉對決共和黨籍前職業棒球員Steve Garvey，競逐加州聯邦參議員的席位。

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