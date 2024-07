【灣區新聞】謝安達支持台灣人民捍衛權利 不要加劇與中國緊張關係（視頻）

【KTSF】

競選加州聯邦參議員的國會眾議員謝安達(Adam Schiff)日前到訪東灣奧克蘭(屋崙)華埠,在公開活動演講中提及美中關係,他表示要繼續捍衛台灣人民管理自己的權利,但要小心謹慎,不要加劇與中國緊張關係。

謝安達說:「我們繼續捍衛台灣人民管理自己的權利,但與此同時,我們要非常注意不採取不必要地,加劇與中國緊張關係的措施。」

謝安達表示,拜登政府在這條間艱難道路,做了令人欽佩的工作,相反的特朗普要跟盟國索取保護費,是不可行的。

謝安達說:「坦白說,我深感擔憂,你可能看到了前總統關於讓台灣為自己的國防付費的言論,你就是不能對外交事務的進一步交易性看法,將嚴重損害我們在世界各地的聯盟,你知道現在我們正在目睹烏克蘭一場悲慘且曠日持久的戰爭,我確實認為中國正在關注這場衝突,並著眼於台灣。」

謝安達表示,必須努力處理美中關係,即使中美之間的緊張局勢不時加劇,也必須確保不會蔓延成針對美國華裔社區的仇恨。

