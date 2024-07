【灣區新聞】灣區週四有降溫跡象 週末可能打雷

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前經歷的這段炎熱天氣,過了週三將有降溫跡象,但是週末可能還會出現有山火風險的打雷現象。

根據國家氣象局的記錄,東灣週三清晨的氣溫已經相當溫暖,清晨5點,Brentwood就已經達到華氏75度,Concord記錄到70度,而南灣的聖荷西則錄得73度,這些地方徹夜的溫度也都徘徊在60多度。

氣象局指出,這些地方,整個7月的晚間氣溫還是偏高。

而白天許多地方出現90多到100多度的氣溫,週三應該是這段熱浪的最後一天,50多度的晚間氣溫即將來臨。

氣象家表示,週四的氣溫將下降大約5度,到了週五再降低10度,天氣轉涼的因素,是一個低氣壓系統將從北面西部向灣區挺進,這股低氣壓將把灣區最熱地方的氣溫,在週六控制在70多度,下個星期不會超過80多度。

氣象家指出,下星期的天氣還有一些不確定性,但氣溫應該回到季節性平均水平,灣區在整個7月記錄到的氣溫,都比歷史平均來得高,例如Brentwood就記錄到有12次衝破100度的高溫,而Livermore在這個月也有11次衝破100度。

灣區的高溫警示維持到週三晚11點。

而因為從亞利桑那州往北移動的季候風系統,會給大氣層帶來不穩定因素,所以也可能有閃電出現的機率。

