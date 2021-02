美國多地受寒流侵襲 德州大規模停電

【KTSF 蘇珊瑚報導】

美國多處受到寒冷天氣侵襲,位在南方的德州也無法倖免,至少兩人死亡,部分地方大規模停電,而芝加哥受降雪影響,學校和疫苗接種站關閉一天,氣象部門表示,寒流至少將會持續到周五。

南方遭暴風雪侵襲,導致部分地區大規模停電,超過400萬人受到影響,有當地民眾要靠發動車輛取暖,德州休士頓一名婦人及一名女童懷疑吸入因汽車排放一氧化碳,中毒死亡。

執法人員又在休士頓一帶的道路上發現兩具男子屍體,死因很可能與天氣有關。

德州已要求聯邦緊急事務管理局提供60台發電機,併計劃優先考慮向醫院和療養院供電,該州已為1千名居民開放了35個庇護所。

而在芝加哥,當局緊急宣布周二暫時關閉學校,全部改為網上授課,所有新冠疫苗接種站及病毒檢測站暫停服務,芝加哥市府警告居民,預計周二會降雪將達到8至12英寸,國家氣象局表示,氣溫將會降至華氏12度。

受冰雪影響,俄亥俄州哥倫布市一個教堂的屋頂塌毀,事發時教堂內沒有人,消防人員已到場清理。

國家氣象局表示,俄亥俄州西部、印第安納州東部和肯塔基州北部將迎來更多降雪。

此外,北卡羅來納州周一午夜受龍捲風吹襲,造成3人死亡,十幾人受傷,大風摧毀數十間房屋,並掀翻汽車,樹木被連根拔起,電線被壓斷。

當局指龍捲風著陸時,大多數人都在睡覺,導致不少民眾被困在家中。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。