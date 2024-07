【灣區新聞】舊金山市警局為73位警務人員舉行升職儀式（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)市警局週三為73位警務人員舉行升職儀式,舊金山市長布里德以及多位民選官員也到場表達支持。

週三的警務人員晉升儀式,在舊金山日落區的蘇格蘭社區中心舉行,包括舊金山市長布里德、警察局長Bill Scott、地檢官謝安宜等官員都出席表示支持。

今次共73人獲得升職,在舊金山市警局任職11年,目前在無家可歸者小組的華裔警員Dennis Hoang,週三榮升主管職位。

Hoang說:「自從我在這個單位一年半以來,帳篷數量急劇減少,我們已經讓更多無家可歸者住進了收容所,我們在街上看到了直接的結果,帳篷數字的情況非常明顯,社區成員對我們的工作非常滿意。」

他說和舊金山警察局同仁,都盡力要讓舊金山變得更安全和更乾淨。

舊金山警察局長Bill Scott坦言,過去幾年來警方的工作充滿挑戰,但他對於警察同仁們的努力感到驕傲。

Scott說:「老實說過去三年警務工作非常艱難,這個團隊不僅是堅持下來,我認為我們在最艱難時刻處於最佳表現,並不是說每件事都完美,但人們提升效率並堅持下來了。」

他特別提到毒品問題和汽車爆竊,都獲得跨部門機構的配合,以及社區的支持,儘管挑戰仍然很大,但他強調有關問題已經獲得改善。

